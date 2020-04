Osmadvacetiletý český reprezentant toužil po účasti v Tokiu opravdu moc. Dá se to pochopit, objevit se v nové kapitole olympijské historie má něco do sebe.

„A teď najednou nevíme. Závody, nominační kritéria. Ale není to nic nového, já žiju v téhle nejistotě už dva roky. Skateboarding si kvůli zařazení mezi olympijské sporty prochází zvláštním, trochu překotným vývojem,“ konstatoval Habanec.

Začněme stavem nouze. Co může za téhle situace dělat elitní skateboardista jako vy?

Všichni říkají, že se nudí a netuší, co dělat. U mě je to naopak. Mám shon. Cvičím, jezdím.

Můžou vás lidé potkat na ulici nebo v parku?

Rozhodně ne. Ven nechodím, mám soukromou halu, což je pro mě obrovské plus. Můžu tam trénovat, akorát sám. Nikoho tam nesmím pustit.

Bojíte se ostatních?

Ne, byl jsem si několikrát zaběhat, samozřejmě s rouškou. Musím říct, že je to náročnější, hůř se v ní dýchá. Spíš to řeším nějakým šátkem.

U toho bych se zastavil. Běžel jsem před pár dny na Letné a potkal jsem tam asi deset skejťáků. Roušku neměl jediný. Co vy na to?

Tak to je špatně. Měla by přece fungovat nějaká ohleduplnost, když jsou na veřejnosti…

Obětí ve světě přibývá. Jak vy osobně vnímáte zprávy o pandemii koronaviru?

Dlouho jsem to nebral vážně, asi jako většina z nás. A asi i většina ve světě. Ještě v únoru jsem byl v Americe, a opravdu by mě nenapadlo, že za pár týdnů tam budou umírat stovky lidí denně. Něco nepředstavitelného.

Město duchů? Docela trefné

Jste ve spojení s přáteli z Kalifornie?

Píšeme si. Vím, že jsou doma a dívají se na to rozumně. Mají pozitivní přístup. Věřím, že to zvládnou, i přes ten zdravotnický systém, kdy většina lidí nemá na pojištění.

Los Angeles je na tom ještě dobře, ve srovnání s New Yorkem…

Přemýšlel jsem o tom. Řekl bych, že je to dáno odlišností těch měst a jejich obyvatel. V Kalifornii to není tak stísněné, všichni jezdí auty.

Teď asi ne. Viděl jsem jeden skejťácký dokument z LA a roku 2014, který jako by to předpověděl. Město duchů, v originále Urban Isolation. Viděl jste to?

Jo jo, už tehdy. Dokonalý projekt, oni z toho videa vymazali veškerou dopravu. Máte pravdu, že teď je to docela trefné. Myslím, že zácpy tam opravdu nemají.

Vraťme se k vaší americké přípravě. Byl jste ve speciální posilovně Red Bullu. Co to obnášelo?

Byla to pro mě novinka. Kalifornie je specifická tím, že tam mají již několikátou generaci skateboardistů, kteří ten sport berou vážně. Takže mi třeba měřili rozsahy pohybů, zjišťovali, v čem bych se mohl zlepšit.

A pomohli vám?

Trenér mi vymyslel nějaký program na spodek těla, abych rozpohyboval kyčle, udržel rovnováhu.

Cesta domů byla v klidu, nebo jste už zažil problémy?

Naštěstí to bylo v pohodě, ještě se nezavíraly hranice. Ale uvědomoval jsem si riziko, v letadle jsem proto měl respirátor, abych se od někoho nenakazil.

Jak jste ho sehnal?

V té době nešlo o žádné nedostatkové zboží. Lidé je nekupovali a třeba právě v Kalifornii jste je našli v každé drogerii. Co si pamatuju, tak balení tří respirátorů vyšlo na patnáct dolarů. Teď si říkám, že jsem měl dobré tušení. Jen jich mohlo být víc.

Vím o vás, že rád cestujete, poznáváte svět. Co jste říkal na tvrzení epidemiologa Prymuly, že hranice budou zavřené i roky?

Nedokážu si představit, že bych měl strávit rok jen v Česku (zamyslí se). Ale na druhou stranu, teď nikdo neví, jak to bude za týden, měsíc. Proto žiju tímto okamžikem. Nemá smysl řešit, co těžko ovlivním.

Na kvalifikační závody o olympiádu ale musíte, ne?

V nejistotě žiju už dva roky. Kdo ví, jak budou ta nominační kritéria vypadat.

Pamatuji si, že jsme kdysi tenhle problém rozebírali. Moc se to tedy nevyřešilo…

Teď jsem měl být někde kolem třicátého místa olympijského žebříčku. Měl jsem mít dvakrát víc bodů, protože byly přislíbeny zvláštní odměny za umístění na kontinentálních šampionátech. Evropa se mi povedla, byl jsem tam pátý a pak jsem čekal. Přidělení bodů bylo podmíněno dokončením asijského turnaje, který však zrušili kvůli koronaviru. A body nikde.

Svět v úžasu: Skateboardistka míří na olympiádu, teď je jí jedenáct let



Víte, co dělal Maxim Habanec v jedenácti letech? „Chodil jsem do školy,“ usmál se. Jenže zatímco on byl tehdy ve svém okolí za outsidera, Sky Brownová je za hvězdu.



Dávejte pozor, řeč je o britské skateboardistce, která poráží starší a zkušenější soupeřky. V jedenácti letech se dostala na třetí místo světového žebříčku.



Nevídané, neslýchané. Malé děvče s dětským kukučem a japonskou maminkou má navíc zálusk na rekord: pokud se v Tokiu nepřihodí nic zvláštního, stane se nejmladší olympioničkou v historii (v létě roku 2021 jí bude třináct). „Když je lepší než ostatní, proč by nejela?“ podotýká Habanec.



Mimochodem Brownová podle jednoho rozhovoru okoukala triky na YouTube, český průkopník prkýnka na čtyřech kolečkách to měl přece jen složitější: „Já byl rád za videokazetu,“ usmál se.