Sportovní střelec Filip Nepejchal odletí z Evropských her v Minsku s dvěma bronzovými medailemi, přesto pomýšlel na víc. Dnes byl blízko třetímu umístění na stupních vítězů, ale v královské puškařské disciplíně, střelbě z libovolné malorážky na 3x40 ran, skončil čtvrtý. I kvůli tomu nebyl se svým vystoupením v Bělorusku extra spokojený.

"Musím říct, že výsledek se mi nelíbí. Chtěl bych medaili, ale už to nejde," řekl devatenáctiletý střelecký talent, které v této sezoně vyhrál již dva závody Světového poháru a vybojoval i účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020. "Celkové hodnocení her? Po tomto závodu už to tak optimistické nebude. Mohlo to být lepší, mohl jsem mít víc medailí," řekl ambiciózní střelec.