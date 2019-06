Není to olympiáda ani mistrovství světa, ale mezi sportovci mají svoji váhu. Lze se na nich kvalifikovat na olympijské hry, zviditelnit se nebo získat medaile. Řeč je o Evropských hrách, které začínají v pátek v běloruském Minsku.

Nikola Mazurová. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Poslední Evropské hry se konaly v roce 2015 v Baku. Pamatuje je olympionička z letních her v Riu 2016, sportovní střelkyně Nikola Mazurová z Dukly Plzeň, která do Minsku odletěla ve středu. „Moc se těším a jsem zvědavá, jak to bude v Minsku vypadat. Před čtyřmi roky jsem byla v Baku, kde to bylo krásné, super zorganizované a hezká vesnice pro sportovce,“ řekla Nikola Mazurová.