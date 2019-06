Sportovní střelkyně Nikola Mazurová vybojovala na Evropských hrách v Minsku druhou medaili. Po bronzu v disciplíně vzduchová puška skončila druhá v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky. V osmičlenném finále nestačila čtyřiadvacetiletá reprezentantka jen na Juliji Zykovovou z Ruska.

Česká střelkyně Nikola Mazurová na Evropských hrách v Minsku.

"Do závodu jsme šla jen s cílem udělat dobrou práci a vyzkoušet si to, protože jsem malorážku před Minskem asi dva týdny netrénovala a soustředila jsem se na vzduchovku. Mysleli jsme si, že ji tady střílet nebudeme a až tři čtyři dny před odletem jsem se dozvěděla, že je to jinak. Dala jsem si dva rychlé tréninky a jela jsem," řekla Mazurová ČTK a Českému rozhlasu.