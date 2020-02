„Cítíme teď obrovské zklamání. Když jste střelu od poháru, nemůžete odpovědět jinak,“ uvedl za Pražany Jan Pospíšil, asistent trenéra Dino Repeši.

Finále Českého poháru (hráno v Plzni)

Nymburk – USK Praha 100:94 PP (27:23, 48:43, 71:65, 87:87).

Nejvíce bodů: Bohačík 21, Hruban 15, Pumprla 15 – Appleby 36, Mareš 17, Sehnal 14.

Do konce řádné hrací doby scházelo deset vteřin, skóre bylo vyrovnané 87:87, míč měli v držení vysokoškoláci. Raheem Appleby ho vyvezl, našel Ondřeje Sehnala, ten se odhodlal k těžké tříbodové střele. Jenže byl zablokován… „Tahle situace šla vyřešit lépe. Nymburk je zvyklý hrát těžké zápasy i koncovky,“ přiznal asistent. „Klukům nemůžeme upřít bojovnost. Ale od začátku na nich byla vidět nervozita. To, že se s ní dokázali vyrovnat a rvali se o výsledek až do konce, považuji za obrovské plus.“

Fenomenální Appleby

Tréma ovšem ani trochu nepůsobila na Raheema Applebyho, jenž zaznamenal ve finále 36 bodů! Pokud k tomu připočteme 29 semifinálových, dostaneme se k číslu 65. Američanův výkon zkrátka vyrostl s významem střetnutí. „Raheem byl fenomenální, skutečně neubranitelný. V celém širokém kádru Nymburka se nenašel nikdo, kdo by ho zbrzdil,“ zdůraznil Pospíšil.

A fanoušci jen žasli, přičemž si šuškali, jak jen je možné, že podobný borec neobléká dres milionářského Nymburka. „Takhle neuvažujeme, Raheem je náš stěžejní hráč. A já věřím, že na Folimance dlouho zůstane,“ konečně se pousmál kouč.

Měl na to právo. USK figuruje v tabulce nejvyšší soutěže na sedmé pozici, Nymburk ligu vede. A semifináloví soci, Opava, jsou druzí. Dovedete si představit větší otsidery? „Už účasti ve finále si samozřejmě považujeme. Opava byla jasným favoritem,“ vrátil se Pospíšil časem.

„Měli jsme i trochu štěstí. Naši soupeři si s sebou přivezli obrovskou střeleckou smůlu. Nepamatuji se, že by měl kdokoli střelbu za 3 body 0:16. To nám moc pomohlo.“ I proto se po semifinále nesl z kabiny USK jeden hlas: „Pokusíme se o zázrak!“

V prodloužení finále však k němu už scházely síly. „Naši kluci se ocitli na hranici svých fyzických možností. Nymburk má širší kádr. A také více individualit. Boči hned v úvodu trefil trojku,“ vzpomenul jednadvacetibodového Jaromíra Bohačíka, který byl vyhlášený i nejužitečnějším hráčem Final four. „Tohle mě docela mrzí. Jardu mám moc rád, ale cenu si měl odnést Raheem Appleby. Turnaj patřil jemu.“

Odveta je „blízko“

Poté už basketbalisté z Folimanky zmizeli v útrobách plzeňské haly. A říkali si, že to stříbro se leskne tak nějak po zlatu.

Po reprezentační přestávce na ně v NBL čekají dva pikantní souboje, 26. února přivítají Nymburk a o tři dny později se představí v Opavě.

„Lize dáváme prioritu, Český pohár pro nás nabíral na významu tím, jak jsme postupovali,“ vysvětloval Pospíšil. „Z Plzně bychom si rádi odvezli to odhodlání a bojovnost. Jasně jsme si dokázali, že jsme schopni hrát s nejlepším českým týmem vyrovnaně. Je to jen o hlavách a snad i Nymburk brzy porazíme,“ dodal asistent.

Jen pro zajímavost, naposledy se tak stalo 19. února 2003. Současný tým ovšem ukázal, že na další senzaci rozhodně má.