Jde o tu nejbolestnější, nejnepříjemnější součást vrstevnatého světa dostihů. A zároveň jde o věc, která pokaždé – alespoň pokud jde o Velkou pardubickou – vyvolá nebývalý ohlas i mezi laickou veřejností. Smrt koně. Člověk nemusí být fanatickým ochráncem zvířat, aby mu to přišlo jako příliš vysoká cena za pár minut vzrušení na trati.

Hromadný pád na Taxisově příkopu během Velké pardubické 2023. | Foto: Profimedia

Černý stín se nejslavnějšímu tuzemskému překážkovému dostihu nevyhnul ani letos. Ryzák Stuke nepřežil pád na Taxisově příkopu, navíc tam svým nešťastným manévrem způsobil hromadnou kolizi. Proslulá překážka sice byla v předchozích letech upravena, aby na ní nedocházelo k takovým masakrům jako v minulosti, ale pořád jde o výzvu.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek v příspěvku na sociální síti X ve zkratce shrnul výtky těch, kterým obětování koňských životů dostihové vášni přijde – mírně řečeno – nevhodné.

„Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si přelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata?“ napsal vlivný politik a označil to za odsouzeníhodné týrání.

„Na internetu se píšou nesmyly. Všichni řeší Taxis, ten se ale v současné době dá skočit i v pomalejším tempu. K Velké patří a bez něj by Velká nebyla Velkou,“ řekl Deníku zkušený žokej Marek Stromský, který v neděli dojel se Starem na třetím místě.

V dostihovém prostředí se v souvislosti s aktuálním tragickým případem mluví hlavně o tom, zda se měl Stuke mimořádně náročného závodu vůbec účastnit. Ať už na start koně, který zatím neměl s tak velkou výzvou moc zkušeností, tlačil kdokoli (v zákulisí se tomhle směru hovoří hlavně o majiteli), zřejmě se dalo neštěstí předejít.

„De facto začal letos, myslím si, že rozhodovala nezkušenost. Šel dva menší krosy v Pardubicích, kde se umístil, tak ho dali do větších. Dvakrát upadl. Na poslední chvíli splnil kvalifikaci, naskočil do Velké Pardubické, ale zkušenosti na to ještě nejspíš neměl,“ myslí si Radim Petřík, bývalý jezdec a majitel vítězného Sacamira.

Podobně to viděl také polský trenér Grzegorz Wroblewski, který kdysi připravoval klisnu Orphee Des Blins, trojnásobnou vítězku Velké pardubické. „Stuka neznám. Co však vím, tak pády v Pardubicích v minulosti měl. Dokázal vyhrát, ale na jiných profilech. Z tak těžkého dostihu nemá zkušenosti, nechápu, proč šel na Taxis jako první,“ zdůraznil.

„Nevidím do hlavy žokeje, který ho jel. Nechápu, proč se tlačil dopředu, nevím, zda měl takový úkol od trenéra,“ přemítal Wroblewski. „Má Orphee mohla chodit první, ale ta byla strojem na skákání. Taxis je specifický. Podle mě se Stuke lekl obtížnosti skoku, jenomže byl ve velké rychlosti, nezastavil se, vybočil, a proto to dopadlo, jak to dopadlo,“ doplnil zkušený trenér a dodal: „Tyhle skoky musí jít jako první lídři.“

Velká pardubická je specifická v tom, že ji každý rok sledují i tisíce diváků, kteří jinak dostihům prakticky neholdují. Pro tento tradiční sport jde o obří reklamu, to však platí i v negativním smyslu. Z každého neštěstí je okamžitě obří skandál.