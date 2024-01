Nábojem cyklokrosového mistrovství republiky v Táboře bude souboj Michaela Boroše se Zdeňkem Štybarem. V závodě žen pak vystoupení Kristýny Zemanové, která je jasnou favoritkou. V neděli se v areálu Komora uskuteční generálka na únorové mistrovství světa.

Evropský šampionát cyklokrosařů v Táboře. Michael Boroš snaží uviset se dvěma Belgičany. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Největší radost mám z formy z Kristýny Zemanové, která jezdí stabilně výborně. Do formy se dostává Michael Boroš. Po pádu v úvodu v posledním závodu Světového poháru jel skvěle,“ uvedl pro web cyklokros.cz reprezentační kouč Petr Klouček.

Podle něj bude mistrovství republiky v Táboře, kde se domácí šampionát pojede pošesté, nejlepší v historii. „Trať je připravena špičkově a jsem rád, že si tam naši závodníci budou moct udělat generálku. Někteří už nominační kritéria splnili, jiní si místo mohou vyjet v neděli,“ pokračoval trenér.

Boroš by si přál, aby trať změkla

„Zdeněk Štybar ještě není v optimální formě, ale on se vždy uměl dokonale připravit na vrchol a tím je pro něj světový šampionát,“ zdůraznil Klouček. Jak již bylo zmíněno, jeho souboj s Borošem bude největším magnetem závodu elite. Štybar může slavit domácí titul poosmé, naopak Boroš může Štybara dohnat ziskem sedmého prvenství.

„Určitě je lákavé vyrovnat se legendám Štybarovi a Radkovi Šimůnkovi, ale rozhodně si na sebe nevytvářím tlak. Myslím, že to bude zajímavý závod. Moje výkonnost jde nahoru. V Zonhovenu jsem předvedl docela dobrý výkon a doufám, že forma bude gradovat směrem k mistrovství světa,“ přál si Boroš.

Zemanová je nadějí cyklokrosu. Baví mě. Jsem ráda středem pozornosti, říká

Na světovém šampionátu, který se v jihočeském Táboře uskuteční 2. - 4. února, si cení domácího zázemí. „To je strašně důležité. Nově postavenou trať jsem ještě nevyzkoušel, ale moc změn se nekonalo, takže se proti minulosti moc nezměnila. Byl bych raději, kdyby povrch změkl a trať byla těžká,“ dodal k domácímu vrcholu.

Prodlouží si Štybar kariéru?

Štybar si zvolil Tábor po skončení silničářské kariéry jako poslední závod. To se týká nejspíš jen cyklokrosu, protože domácí silniční tým ATT Investments se netají úmyslem osmatřicetiletého veterána angažovat.

Otázkou je, v jaké pozici by se vítěz etap na Tour de France a Vueltě zapojil. Pokud ke spojení skutečně došlo, jsou možnosti dvě. Buď by si ještě natáhl jezdeckou kariéru, nebo by mohl působit jako sportovní ředitel či konzultant. Jasno by mělo být ještě před cyklokrosovým MS.