Startovní pole letošního ročníku Tour de France bude nakonec o jednoho českého cyklistu chudší. Jen pár dní před startem se ze slavného závodu odhlásil Zdeněk Štybar.

Zdeněk Štybar | Foto: Profimedia.cz

Jsou to jen dva dny, co české cyklistické fanoušky potěšila zpráva, že na letošní ročník Tour de France se vydají hned tři Češi. Kromě Jana Hirta a Romana Kreuzigera byl do závodu nominován i Zdeněk Štybar. Ten si však místo cyklistických kilometrů nakonec bude muset dát nucené volno.