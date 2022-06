„Opět to není jednoduchá sezona. Covid-19 mě bohužel držel dva týdny mimo kolo, což znamená, že nebudu moci závodit na mistrovství republiky,“ uvedl Zdeněk Štybar na instagramu. „Byl jsem nadšený, že bych tam mohl startovat, protože je to blízko Tábora, kde mám skvělé vzpomínky. Momentálně se ale musím dostat do formy a být připraven na druhou polovinu sezony,“ vysvětloval český cyklista svoji absenci.

„Zdeněk původně říkal, že pojede, ale pak odjel na závod do Norska, kde už nenastoupil. Když se vrátil, řekl mi, že byl na vyšetření a dva týmoví lékaři mu start na mistrovství republiky nedoporučili,“ potvrdil novinářům po tiskové konferenci ředitel závodu Petr Balog.

Viktorián Řezník: Liga mistrů je lákadlo, ale musíme jít krůček po krůčku

Nepravděpodobná je účast trojnásobného mistra světa Petera Sagana, který měl před pár dny rovněž pozitivní test na covid-19, a odstoupil proto z podniku Kolem Švýcarska. Koronavirem přitom onemocněl už potřetí. Podle Baloga je však stále přihlášený a má v Táboře objednaný hotel.

Hlavní českou hvězdou v nedělním závodě bude Hirt, který v květnu vyhrál 16. etapu na Giru a celkově skončil šestý. Maximum rodáka z Třebíče na domácím šampionátu je šesté místo.

„Určitě bych se chtěl pokusit získat mistrovský dres, ale bude to těžké. Elkov má silný tým a bude favoritem. Má forma šla navíc od Gira trochu dolů. Pokusím se ale poprat,“ řekl Hirt.

Titul bude obhajovat Michael Kukrle z týmu Elkov Kasper. „Trať znám z loňského Českého poháru. Je pěkná a těžká. Myslím, že jsem ale na tom dobře. V posledním závodě ve Francii jsem si ověřil, že mám formu, a byla to tam skvělá příprava na šampionát,“ doplnil Kukrle.

Závod žen s hromadným startem bude v sobotu, muži pojedou v neděli. (čtk, zs)