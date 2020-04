V neděli si dokonce zkusil s dalšími dvanácti cyklisty virtuální závod Kolem Flander, v němž absolvovali na trenažérech posledních 32 kilometrů slavné klasiky Flandry. Ale jak sám říká, není to ono. „Nejhorší je, že vlastně pořád trénujeme a nevíme na co,“ dodal 34letý cyklista stáje Deceuninck-Quick-Step. S kolegy z týmu udržuje kontakt. „Máme skupinu na WhatsAppu, občas si napíšeme. S trenérem jsem v kontaktu denně.“

On-line ke koronaviru ZDE.

Jak teď ve složitých podmínkách, kdy celou Evropu zachvátila pandemie koronaviru, probíhá trénink profesionálního cyklisty?

V podstatě normálně, i když teď jde spíš o to, abych si udržel formu a nepřibral moc na váze. Přiznám se, že nechci ani trénovat moc, nějak to přehánět. Všichni očekáváme, že když se teď nezávodí, sezona se prodlouží a bude potřeba mít rezervu, abych potom mohl v přípravě přidat.

Zkuste tedy popsat svoji přípravu…

Dá se to přirovnat k zimnímu tréninku, údržba a budování formy. Když se mi to hodí do plánu, jdu se proběhnout. Jinak jezdím venku kratší i delší tréninky, sem tam přidám na intenzitě…

Start Tour podle plánu? Raboň v to nevěří Přečíst článek ›

Ptát se na to, jak moc vám chybí závody je asi zbytečné?

Je to těžká situace pro všechny, nejenom pro mě a cyklisty. Každý teď trpí, pandemie koronaviru nedělá radost nikomu.

Zvlášť pro vás bývaly jarní klasiky jedním z vrcholů sezony a teď jste o ně přišel…

Bývalo to pro mě jedno z nejdůležitějších období z celého roku, připravoval jsem se na něj. Teď je to všechno pryč. Ale snažím se to vyhnat z hlavy, protože s tím nic neudělám. A pokud bych se stresoval tím, že mi uteklo nějaké vítězství, akorát bych se zbytečně trápil. Spíš se snažím otočit list a trénovat na další závody.

Může se tím i pro vás teď nějak posunout vrchol sezony?

Je těžké o tom mluvit, když nikdo neví, jak všechno dopadne, kdy to skončí. Jsou nějaké odhady, ale nic konkrétního. Třeba organizátoři slavné Tour de France se snaží posunout termín, olympiáda už byla odložená a bůhvíjak to bude s dalšími závody Grand Tour, jako je Giro a Vuelta.

Zmínil jste Tour de France, co si myslíte o nápadu jet ji bez diváků?

Je úplně jedno za jakých podmínek, ale hlavní je, aby se jela. To je v tuhle chvíli pro cyklistiku úplně nejdůležitější. My jsme jeli v březnu za zvláštních opatření už závod Paříž-Nice, téměř bez diváků, a tehdy mně to přišlo hodně zvláštní. Říkal jsem si, že to nedává smysl. Ale teď jsme se posunuli někam, kam si to nikdo nedokázal představit. Takže já doufám, že se Tour pojede a třeba i bez diváků nebo v omezeném počtu závodníků.

Proč? Je to i kvůli penězům?

Samozřejmě, že i finance hrají svoji roli. Ale hlavně jde o zviditelnění cyklistiky i sponzorů. Spousta z nich jde do našeho sportu právě kvůli Tour de France. Její sledovanost je obrovská, marketingově to je jedna z nejzajímavějších akcí na světě.

A teď mají závody až do června stopku. Vy jste si o víkendu vyzkoušel aspoň virtuálně závěr Kolem Flander. Jaké to bylo?

Jeli asi pětačtyřicet minut, normálně jsou Flandry o šest hodin delší. Takže už z toho je zřejmé, že normální závod nic takového nahradit nemůže. Ani ta atmosféra tam není. Ale přesto jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit…

Povídejte…

Mělo to obrovskou sledovanost, vysílal se přímý přenos, jenom v Belgii ho vidělo 650 tisíc diváků. Jel jsem to doma na balkoně, bylo to zajímavé. I fanoušky jsem měl, tady sousedy. (úsměv) Kdyby mě tým zavolal, že mám jet nějaký podobný závod, okamžitě řeknu, že do toho jdu znovu.

Máte nějaký soukromý odhad, kdy se začne zase normálně závodit?

Vůbec si neodvážím něco žít. Přece jen, když cyklisté někam vyrazí na závody je to obrovské množství lidí. Jenom závodníků bývají dvě stovky, když k tomu připočtete doprovod a veškerý personál dostanete se na tisícovku. A prakticky každou noc spíme v jiném hotelu, jíme v jiné restauraci, to je obrovské riziko. I proto se vůbec neodvážím jít do diskuse, kdy začneme znovu závodit. Zatím UCI rozhodla, že do 1. června se nic nepojede. Doufejme tedy, že pak se brzy začne.

A půjde to, skočit do závodů takhle z voleje, bez speciální přípravy?

Nejdůležitější je, aby se znovu začalo závodit. Vždycky bude někdo lépe připravený. Vždyť třeba kluci v Itálii, Španělsku nebo ve Francii teď můžou trénovat jenom doma, už to je nevýhoda. Myslím, že i podle toho to budou muset týmy poskládat na závody. Na druhou stranu nikdo teď neleží doma, všichni normálně trénují, jen hledají alternativy.

Vás osobně se dotkl i odklad olympiády, která měla být letos jedním z vašich cílů? Co to pro vás znamená?

Samozřejmě je to další čára přes rozpočet, ale je to tak, nedá se s tím nic dělat. Každá má teď nějaké svoje starosti a musí se s tím poprat.