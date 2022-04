„Vůbec jsem nečekala, že bychom se mohly dostat do finále a dokonce ještě vyhrát titul. Věřila jsem ale tomu, že můžeme mít minimálně na třetí místo. To, co se ale děje právě teď, je nepopsatelné a jsem strašně ráda, že toho všeho mohu být součástí,“ říkala po rozhodujícím zápase finále dojatá Karin Šunderlíková.

V průběhu play-off se s Prostějovem na nejvyšší příčky příliš nepočítalo. Tým, který v základní části nepodával příliš vyrovnané výkony a do play-off postoupil až z pátého místa, však nakonec dokázal vyřadit jak čtvrtou Ostravu, tak i suverénně první Liberec a nakonec i druhé Královo Pole.

„V play-off bylo nejtěžší to všechno zvládnout po psychické stránce. Všechny zápasy byly velice náročné, hrály jsme minimálně třikrát týdně a já jsem velmi ráda, že jsme zabojovaly a dotáhly to do vítězného konce,“ přiznává rodačka ze slovenského hlavního města.

Titul je doma! Prostějovanky udolaly Brno i potřetí a slaví senzaci

A co bylo podle ní nejtěžší ve vypjaté finálové sérii s Královým Polem? Mimo jiné týmem, jehož barvy hájila ještě mezi lety 2019 a 2021?

„Věděly jsme, že to nebude lehké. Brno je výborný soupeř. Je naprosto neuvěřitelné, co takové mladé baby v této sezoně dokázaly. Jde vidět, že jsou velmi talentované a jsem velice ráda, že jsem proti nim mohla hrát zrovna ve finále. Navíc to pro mě bylo speciální i z toho pohledu, že se jedná o můj bývalý tým,“ popsala.

Ze dna na vrchol

Dvaadvacetiletá univerzálka posílila prostějovské řady teprve během ledna, kdy si prošla nepříjemnou životní situací. V italském Soveratu, kam tehdy čerstvě přestoupila ze Slovenska, u ní při předsezónním lékařském vyšetření zjistili vážné problémy se srdeční chlopní. Na dalších testech v Bratislavě byl sice tento scénář vyvrácen, italský klub s ní však ze strachu z dalšího vývoje ukončil spolupráci.

„Já jsem zastánkyní teorie, že všechno, co se děje, má svůj důvod. A myslím si, že se všechno mělo vyvinout tak, jak se to nakonec vyvinulo,“ uvedla s úsměvem.

VIDEO: Prostějovská extáze! Takto si hala užívala senzační titul

Jelikož ještě před tímto incidentem měla Karin poměrně slušně nakročeno, není v této chvíli ještě úplně jisté, zda bude růžovo-modré barvy týmu z Hané hájit i v další sezoně, anebo nyní jako čerstvá česká mistryně nezkusí návrat zpět do nějaké z top evropských lig.

„Všechno je otevřené. Nechci teď ale nic předbíhat. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ nechtěla zatím nastiňovat události věcí příštích.

Šunderlíková má ve své sbírce, kromě toho českého, i titul ze Slovenska, který získala v roce 2017 s týmem Slávia EU Bratislava. Může tak porovnávat i úroveň obou soutěží. „Česká liga je o něco lepší. Je to dáno jednak tím, že je Česko větší zemí, ale také i faktem, že talentované slovenské hráčky velice rychle odcházejí hrát do zahraničí,“ uzavřela.