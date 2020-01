Také v Česku se najdou nadšenci, kteří si nenechají přímý přenos ujít. Domácí svaz napočítal jedenáct míst v devíti městech republiky, kde bude společná projekce přímo s kluby. „Máme 4500 členů. Ti se budou dívat určitě,“ usmívá se místopřed-seda ČAAF Radim Kroulík. „Super Bowl ovšem bude sledovat mnohonásobně více lidí. Už také u nás začíná jít o společenskou událost.“

Kroulík vyrazí tradičně do Hard Rock Café v Praze, kde bude navíc kouzlo svého sportu přibližovat všem přítomným. Oproti loňsku, kdy pohár zdvihli „jeho“ New England Patriots, kteří udolali 13:3 Los Angeles Rams, bude naprosto nestranný.

„Těžce si zvykám na pocit, že Patriots nejsou ve finále,“ ušklíbne se Kroulík. „Moc se ale těším, hlavně na výkon Patricka Mahomese. Koukat se na něj je něco úchvatného,“ vypichuje 24letého quarterbacka Kansas City Chiefs, který by měl v příštím roce, až ho přestane svazovat tříletý status nováčka, podepsat snový kontrakt na 200 milionů dolarů.

Jen jednu chybu Mahomes v Kroulíkových očích má. Nastupuje za rivaly Patriots. „Takže budu více sympatizo-vat se San Francisco 49ers,“ dodává. Vítěze si však neodvažuje odhadnout. Jen, že to bude náramná podívaná. Na rozdíl od loňska, kdy padl jediný touchdown, se očekává ofenzivní smršť.

Kyslík svůj boj nevzdává

Miroslav Kysilka, jehož výkony pozorují skauti z USA, má o favoritovi jasno. „Obra-na San Francisca to bude mít proti Patricku Mahomesovi těžké. Neodolá,“ říká. Na podzim bojoval o možnost proniknout do NFL. Nakonec to těsně nevyšlo, ale Kysilka nezatrpkl. „Nevzdávám. Příští rok se o svou šanci znovu porvu,“ slibuje.

Třeba to vyjde a NFL potažmo Super Bowl se i pro Čechy stanou ještě atraktivnějšími.