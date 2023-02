Konec legendy amerického fotbalu. Brady odchází do sportovního důchodu

"Je to M-V-Pat. Ani neumím popsat, co znamená pro náš tým. Opět předvedl něco neuvěřitelného," ocenil spoluhráče Travis Kelce. "Musíte makat, abyste si zasloužili slavit. A to my dnes udělali. A teď začíná party," dodal. "Patrick je MVP, víc není třeba dodávat. Dnes jasně ukázal, kdo je nejlepší," přidal trenér Chiefs Andy Reid.

Zápas začal zostra a oba týmy rychle skórovaly. Nejprve Philadelphia dotlačila míč za koncovou čáru po touchdownu Hurtse, Kansas City vzápětí ukázal svou hlavní zbraň, a to spolupráci mezi Mahomesem a Kelcem. Ten zachycenou přihrávkou na 18 yardů srovnal.

Na začátku druhé čtvrtiny ukázal Hurts, že kromě běhání umí i pěkné přihrávky, a pasem přes téměř polovinu hřiště nahrál na touchdown A.J. Brownovi. Krátce na to ale Hurst udělal chybu, přišel o míč, který sebral Nick Bolton a doběhl s ním pro srovnání skóre.

Hurts však ukázal silnou psychiku a dvěma hezkými běhy v dalším útoku skóroval. Byl to už druhý běžecký touchdown v zápase, což se v historii Super Bowlu povedlo dosud jen v roce 1985 Jimovi McMahonovi.

Mahomes odkulhal

Chiefs chtěli ještě do poločasu srovnat, Mahomes zariskoval a při jednom běhu ho obránce trefil do kotníku, který si quarterback Chiefs poranil v průběhu play off. Mahomes odkulhal ze hřiště s bolestivou grimasou. Eagles navíc ještě stihli úspěšným kopem Jakea Elliota zvýšit vedení.

Kansas City Chiefs ovládli Super Bowl:

Zdroj: Youtube

Mahomes do druhého poločasu nastoupil a hned připravil touchdown pro běžce Isiaha Pacheca. Elliot sice dalším kopem zvýšil na rozdíl šesti bodů, Mahomes ale znovu ukázal svou kvalitu. I s omezeným pohybem byl téměř bezchybný, přesnými krátkými přihrávkami zařídil touchdown pro Kadariouse Toneyho a Chiefs se na začátku poslední čtvrtiny dostali do vedení.

Philadelphii následný útok nevyšel, navíc se jí nepovedlo zastavit opět Toneyho, který během dlouhým 65 yardů dostal svůj tým kousek od koncové čáry a Mahomes přihrávkou na Skyye Moorea zařídil další touchdown.

Hurts se ale v souboji hvězdných quarterbacků nechtěl nechat zahanbit a nejprve 45 yardů dlouhou přihrávkou na DeVontu Smitha posunul svůj tým těsně před koncovou čáru. Následně dotlačil míč pro touchdown a stal se rekordmanem Super Bowlu v počtu běžeckých touchdwnů od quarterbacka a zároveň vyrovnal rekord běžce Terrella Davise, který v roce 1997 také doběhl pro tři touchdowny.

Halftime Show patřila Rihanně:

Zdroj: Youtube

Eagles pak místo kopu zahráli dvoubodovou akci a Hurts znovu donesl míč za čáru a srovnal tak skóre. Byl tak blízko tomu stát se hlavní hvězdou večera, ale to mu Mahomes nechtěl dopřát. I s bolavým kotníkem předvedl klíčový běh na 26 yardů a získal pro svůj tým výhodu. Tu pak ještě umocnili sudí přísným trestem pro Eagles za držení. „Bylo to držení. Opravdu jsem ho zatáhl za dres. Věřil jsem, že to sudí pustí,“ připustil autor zákroku James Bradberry.

Philadelphia vědoma si toho, že čas se chýlí ke konci, otevřela soupeři cestu za touchdownem, aby šla na míč a mohla srovnat. Jenže Jerrick McKinnon ukázal zkušenost a taktickou vyspělost a místo doběhu pro šest bodů pouze zaklekl a přerušil hru. Chiefs pak nechali utíkat čas a čekali na poslední sekundy, než kopem Butkera zápas rozhodli.