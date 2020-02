Quarterback Kansasu Mahomes se ve 24 letech stal nejmladším hráčem, který získal cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony (2018) a vyhrál Super Bowl. Navíc byl zvolen MVP finále. Velké čekání ukončil také jednašedesátiletý kouč Kansasu Andy Reid, který získal titul až po 21 letech kariéry. Reid na to potřeboval odkoučovat 222 zápasů.

„Chtěli jsme trofej získat pro našeho trenéra, protože si to zaslouží za všechnu tu dřinu. On snad ani nemůže spát. Neznám nikoho, kdo by dřel tvrději než on. Jsem rád, že jsme pro něj vyhráli,“ prohlásil Mahomes. „Nikdo si nezaslouží titul více než Andy Reid,“ dodal majitel Chiefs Clark Hunt.

První skórovali 49ers proměněným kopem za tři body. Na druhé straně odpověděl Mahomes, který si na konci dlouhé hry na 15 rozehrávek nechal míč pro sebe a doběhl pro touchdown. Vzápětí Kansas přidal tři body za přesný kop, ale pak dobrá obrana San Francisca zastavila vyhlášený útok soupeře a touchdowny Juszczyka a Mosterta přinesly obrat a vedení o 10 bodů.

V tu chvíli se nedařilo Mahomesovi, který byl několikrát sražen obranou a dvakrát jeho přihrávku obránci zachytili. Ale v poslední čtvrtině ukázal, proč je považován za hráče, z něhož může vyrůst podobná hvězda jako je šestinásobný šampion NFL Tom Brady.

Williams završil vítězství

Ve chvíli, kdy na tom byl jeho tým špatně a hrozilo mu, že přijde o míč, předvedl parádní přihrávku na 44 yardů pro Tyreeka Hilla a následně po dalším posunu po provinění soupeře proti pravidlům nahrál na touchdown Travisovi Kelcemu.

Poté obrana Kansasu donutila soupeře odevzdat míč po pouhých třech rozehrávkách a Mahomes na pět přihrávek zařídil další touchdown pro Damiena Williamse a dokonal tak obrat.

San Francisco se ještě pokusilo odpovědět, ale neúspěšně, naopak Williams dlouhým během přidal svůj druhý touchdown a završil vítězství.

„Tohle jsme my. Tým se srdcem. Trenér se z nás snaží dělat nejlepší možné lidi a nikdy se nevzdávat,“ řekl Mahomes. „Věděli jsme, že nejsme v ideální situaci, ale pořád bylo dost času. Já věřil naší obraně a spoluhráči neztratili důvěru ve mě. Nakonec jsme společně našli cestu k vítězství,“ dodal quarterback, který v sezoně vyhrál už pátý zápas z pěti pokusů, ve kterých jeho tým prohrával dvouciferným rozdílem.

Výsledek Super Bowlu

Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

Reklamy při Super bowlu se nesly v nostalgickém duchu

Tvůrci reklam vysílaných během Super Bowlu, tedy finále zámořské ligy amerického fotbalu (NFL), se podobně jako v loňském roce vyhnuli kontroverzním tématům, společnou linii narušily podle deníku The New York Times jen spoty volebních kampaní republikánského prezidenta Donalda Trumpa a demokrata Michaela Bloomberga. Cena za třicetisekundovou prezentaci, kterou vidělo odhadem přes sto milionů lidí, se letos vyšplhala až na 5,6 milionu dolarů (127,4 milionu korun).

Komentátoři se shodují, že reklamy se většinou nesly v lehkém a jasném duchu. Podle televize CNN ale diváci zřejmě nezhlédli žádnou reklamu, o které by se mluvilo i v nadcházejících letech, jako bylo v roce 1984 ohlášení počítače Macintosh společností Apple. CNN si rovněž položila otázku, zda se vzhledem k velkým očekáváním zadavatelů reklamy takovéto prezentace vyplatí.

Výrobce křupek využil MC Hammera

Jedním z velkých témat reklam letošního Super Bowlu byla nostalgie, neboť společnosti nabízející své produkty dávaly na odiv, že milují osmdesáté a devadesáté roky. To je příklad mimo jiné společnosti Cheetos, která k propagaci svých křupek zanechávajících na rukách oranžové stopy využila rappera MC Hammera a jeho hit Can\'t Touch This. Squarespace, které nabízí tvorbu webových stránek, zase poslalo herečku Winonu Ryderovou do Winony ve státě Minnesota, kde se narodila.

Mnozí zadavatelé reklamy nostalgii spojili ještě se sentimentálností, jako pojišťovna New York Life Insurance či společnost WeatherTech, která požádala o příspěvky pro léčbu rakoviny u domácích mazlíčků. Stejný recept podle The New York Times použila i společnost Google, v jejímž spotu 85letý děda jednoho ze zaměstnanců hledá možnosti, jak si připomenout svou životní lásku Lorettu.

Dalším tématem letošních reklam bylo streamování. Jménem streamovací společnosti Hulu vystoupil Tom Brady, zadák New England Patriots, který ve spotu divákům sdělil, že je čas se rozloučit s televizí tak, jak ji dosud známe. Další streamovací služba Quibi vsadila na bankovní lupiče, jejichž plán útěku nabourá jeden z krátkých pořadů, který si řidič pustí v mobilu. Nabídky představily i služby Amazon Prime Video a Disney Plus.

Ani letos podobně jako v minulosti nechyběla upoutávka na pivo Bud Light, které doplnila novinka v podobě alkoholické ochucené sodovky Bud Light Seltzer.

Reklamu si zaplatil Trump i Bloomberg

Reklamní prostor využila také filmová studia, která představila ochutnávky snímků, jako jsou poslední díl akční ságy Rychle a zběsile, další část animovaného filmu s Mimoni nebo bondovka Není čas zemřít.

Do politických vod zamířily jen reklamy kampaní Trumpa a Bloomberga. Trumpova kampaň investovala hned do dvou třicetivteřinových bloků, což ji stálo přes 11 milionů dolarů (250,5 milionu korun). Jeden ze spotů ve prospěch Trumpa se věnoval Alice Johnsonové, která byla kvůli drogovým deliktům odsouzena na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Trump ženě, která za mřížemi strávila přes 20 let a za kterou se osobně přimluvila celebrita amerických televizních reality show Kim Kardashianová, udělil v roce 2018 milost.

Bloomberg, který se uchází o prezidentskou nominaci demokratů, se zaměřil na kontrolu střelných zbraních, což je v USA mezi příznivci a odpůrci zbraní kontroverzní téma.