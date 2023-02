Fenomenální výkon quarterbacka Patricka Mahomese, který dovedl svůj Kansas k vítězství i přes zranění kotníku a stal se sedmým hráčem v historii a prvním od roku 1999, který získal cenu MVP za základní část, Super Bowl a cenu MVP Super Bowlu v jednom ročníku. Historicky první finále, ve kterém se proti sobě postavili dva quarterbeci tmavé pleti. Premiérový souboj bratrů v Super Bowlu. Nebo poločasová show tentokrát v podání zpěvačky Rihanny, která vystoupila živě po pěti letech a rovnou odtajnila, že je znovu těhotná.

Bitva gigantů napsala několik spektakulárních příběhů, o kterých se bude ještě hodně dlouho mluvit a na které se bude vzpomínat. Jeden z nich ale není zrovna pozitivní. Jako už to tak ve sportu chodí, za záporáky byli (zase) rozhodčí. Do osudu utkání zasáhli necitlivým způsobem.

O co šlo? V závěru vypjaté bitvy za nerozhodnutého stavu dostali Chiefs výhodu, když sudí potrestali Eagles za držení, který bylo posouzeno sice správně, ale velmi přísně.

„Bylo to držení. Opravdu jsem ho zatáhl za dres,“ sypal si popel na hlavu faulující James Bradberry z Philadelphie. „Věřil jsem ale, že to sudí pustí,“ jedním dechem dodal.

Jenže hlavní rozhodčí Carl Cheffers byl neoblomný. „Obránce chytil dres pravou rukou a omezil protihráče v tom, aby se uvolnil. Jednalo se o obranné držení,“ stál si za svým rozhodnutím Cheffers po utkání.

Nejen fanoušci Philadelphie, ale i zámořští experti neměli pro jeho verdikt v klíčové fázi zápasu příliš pochopení. „V téhle situaci to byl naprosto ostudný verdikt. Bylo to trapný,“ zlobil se reportér CBS Pat Gallen, jehož citoval web Philadelphia Inquirer.

A nebyl sám. Mezi kritiky se přidala dokonce i největší americká sportovní osobnost současnosti LeBron James, který se před pár dny stal historicky nejlepším střelcem NBA. „Ruka na zádech neměla žádný vliv na jeho pohyb! Tenhle zápas byl zatraceně dobrý na to, aby takovéhle rozhodnutí ovlivnilo na konci výsledek. Sakra!“ napsal na Twitter hvězdný basketbalista Los Angeles Lakers. „Mimochodem, na nikoho jsem si nevsadil. Je to jen ,ůj profesionální názor,“ ujistil LeBron James, který hrál americký fotbal na střední škole.

Eagles se však na rozhodčí nevymlouvali. Žádnou vinu na ně neshazovali a bolestivou porážku přijali jako chlapi. „Nebudu se do toho pouštět, ať už to udělali dobře nebo špatně. Prostě se nějak rozhodli, takhle to chodí,“ nechal se slyšet centr Jason Kelce. „Už jsem to řekl dříve, nikdy nebudu někým, kdo svaluje vinu nebo cokoli na rozhodčí.“

Mírného pocitu křivdy se ale Eagls už nikdy nezbaví.