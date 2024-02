Super Bowl byl opět rekordní. Cena za reklamu se vyšplhala do závratných výšin

Kdo chtěl mít půlminutový reklamní spot zařazený do letošního finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, musel sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Cena se už druhý rok za sebou totiž dostala na rekordních sedm milionů dolarů, tedy v přepočtu více než 163 milionů korun. I přes tak astronomické částky se firmy přetahují o to, aby propagaci svých produktů do programu dostaly.

Super Bowl nabídl velké drama. | Foto: Profimedia/AP Photo/George Walker IV