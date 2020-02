Svátek amerického fotbalu se kvapem blíží. Slavný Super Bowl se ukuteční v Miami už v neděli (pondělí 0.30 SEČ). Co od finálového souboje Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers čeká český hráč, který má v současnosti k NFL nejblíže? „Obávaná obrana proti explozivnímu útoku. Co víc si přát,“ líčí člen ofenzivní lajny české reprezentace Miroslav Kysilka, jehož výkony dlouhodobě pozorují skauti z USA.

Miroslav Kysilka. | Foto: ČAAF

Finále ligy amerického fotbalu rozvášní snad úplně každého. Na Super Bowl se dívají desítky milionů diváků, v televizi během něj běží nejdražší reklamy, o přestávkové show vystupují popové hvězdy a na hřišti bojují ti nejlepší hráči. Nyní už přijde jeho 54. díl. „Ze svých vzpomínek z USA si velice dobře pamatuji, že je to, jako by se zastavil čas. Nepopsatelný pocit. Doopravdy každý Američan ho sleduje. A to je ten důvod, proč je Super Bowl a vlastně celá NFL takový kolos, ve kterém se točí miliardy dolarů,“ popisuje Kysilka.