Řeč je o ragbistech Nového Zélandu. Ti jsou ve světě tohoto sportu pojmem. Jenže legendárních „All Blacks“ se tentokrát. nezalekli Argentinci. Slovo „tentokrát“ tu není náhodou. Pro Novozélanďany totiž nešlo o první, ale už druhou porážku v řadě. O to větší je to senzace.

Dvě prohry za sebou museli totiž ragbisté novozélandské reprezentace přetrpět naposledy téměř před deseti lety, tenkrát nestačili nejprve na Jihoafrickou republiku, posléze podlehli i Austrálii.

Cenný výsledek

Právě Austrálie se radovala z výhry nad All Blacks před pár dny, když zvítězili těsně 24:22. To s Argentinou to na turnaji Rugby Championship bylo ještě horší.

Zdroj: Youtube

Nový Zéland prohrál 15:25 a dopřál tak jihoamerickému soupeři první radost ve vzájemných soubojích po dlouhých devětadvaceti utkáních. V nich vybojovali Argentinci pouze jedinou remízu, osmadvacetkrát prohráli.

Výsledek je o to cennější, že Argentinci naposledy hráli soutěžní utkání loni v říjnu na světovém šampionátu, další zápasy jim zatrhla koronavirová pandemie. „Pochopitelně jsme velmi zklamaní z výsledku, ale i z naší hry. Musím pogratulovat soupeři, který doslova překypoval energií. Dokázal se zmobilizovat v opravu nelehké situaci a vítězství je pro něj historický úspěch,“ vysekl soupeři poklonu zklamaný kouč Novozélanďanů Ian Foster.