Ovšem ještě v průběhu minulého týdne panovala nejistota, jestli se MS poblíž švábského města uskuteční. Pořadatelé se totiž potýkali s nedostatkem vody. Kvůli nízké hladině se několik dní nedalo na umělém kanálu, který napájí řeka Lech, trénovat.

Sestry a obojživelnice v akci

To už je zažehnáno a ve středu se rozdělovaly první sady medailí. Jednu zlatou si odnesly v závodě hlídek české kanoistky. „Ukázaly jsme Němcům, že jim tady všechno nepatří,“ usmívala se Gabiela Satková, která na titul dosáhla se svou sestrou Martinou a „obojživelnicí“ Terezou Fišerovou. V dalších kategoriích se reprezentantům úplně nevedlo, ale aspoň si osahali, jak to bude vypadat v individuálních závodech.

Zlatá obhajoba české hlídky. Kanoistky jsou ve slalomu opět mistryněmi světa

Olympijského vítěze v kajaku Jiřího Prskavce čtvrté místo nerozhodilo. Má vyšší cíle, ale hlavně ho potěšilo, že se zbavil nachlazení, které ho v posledních dnech trápilo. „Nějak jsem se z toho vykurýroval,“ hlásil spokojeně.

Ve čtvrtek a v pátek se jedou kvalifikace všech kategorií, o víkendu přijdou na řadu semifinále a finále. V neděli pak MS vyvrcholí vyřazovacím závodem Extreme Kayak.

Vzpomínky Vlastimila Ouředníka

Na šampionát byla pozvána řada bývalých reprezentantů, kteří si před půl stoletím vyzkoušeli, jaké to je závodit pod pěti kruhy. Není bez zajímavosti, že vodní slalom se po mnichovských hrách nestal stálým olympijských sportem. Na to si museli vyznavači divoké vody počkat ještě další dvacet let.

Kros na vodě? Někdy teče krev. Díky fotbalu se střetů nebojím, říká Fišerová

Jedním z bývalých českých slalomářů, který do Augsburgu zavítá i letos, je Vlastimil Ouředník. Dobře si pamatuje, že na úžasnou atmosféru závodů. Na startu cítil velkou nervozitu.

„Tribuny byly po obou stranách až ke kanálu plné diváků. Trať jsme si prohlédli, ale pak už jsme směli už jen na start. Sjeli jsme první jízdu, z cíle jsme mohli do loděnice a pak znovu na start. Neexistovalo, že by si člověk vodu znovu prohlédl,“ vzpomínal Ouředník.

V Augsburgu zářila i Štěpánka Hilgertová

Kromě českých závodníků přijedou do Augsburgu i první olympijští vítězové. Před padesáti lety tam získali zlaté medaile Reinhard Eiban a Angelika Bahmann z tehdejší NDR.

Jak soudruzi z NDR okopírovali umělý kanál a na olympiádě zválcovali favority

Mnichovská olympiáda československým vodákům příliš nevyšla. Na posledním MS na Eiskanalu v roce 2003 však slavila dvojnásobné zlato kajakářka Štěpánka Hilgertová a stříbro posádka C2 Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek. Díky dalším medailím ze závodů hlídek se tehdy Česká republika stala nejúspěšnější zemí šampionátu.

Bude se situace opakovat i letos?