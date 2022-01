Existenční trable zápasu? Brala jsem to jako vtip, říká Hanzlíčková o zpronevěře

Jméno podezřelého je známé, ale vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování není možné osobu jmenovat ani uvést zcizenou částku. V zápasnických kruzích pochopitelně převládá deziluze a hořkost. Činnost svazu byla ochromena. Nyní ho řídí krizový manažer Tomáš Douda, který má generální pravomoc na jednání a zastupování svazu.

„Museli jsme podat trestní oznámení na neznámého pachatele, ale nemám informaci, že by bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby. Vyšetřování je na počátku, teprve dojde k výslechům a jako první to čeká předsedu svazu. My pro policii zpracováváme škodu, aby mohl být trestný čin kvalifikován do příslušného odstavce zpronevěry, o čemž nemám pochyb,“ vysvětluje situaci Douda.

S pomocí přispěchal Oktagon

Zápasnický svaz se snaží dluh umořit, i když nyní v podstatě funguje díky darům a příspěvkům od příznivců. Vlna solidarity je obrovská a je to zdroj na krytí závazků. Prostředky získává od subjektů přímo napojených na zápas, od různých osobností, fyzických osobností, i osob, které nemají se zápasem tolik společného. „Vyhlásili jsme sbírku na transparentním zápasnickém účtu. Hodně nám pomohli Ondřej Novotný a Pavol Neruda z organizace Oktagon MMA, kteří vytvořili konto pro záchranu svazu. To mi připadá úplně úžasný,“ říká Douda s tím, že třetina výtěžku je určená pro svaz, další dvě třetiny půjdou na přípravu Omarova a Hanzlíčkové.

Ožebračený svaz čeká jednání s Národní sportovní agenturou. „Chceme zjistit, jestli existuje možnost, aby nás podpořila vládní instituce. Česká unie sportu nám jako servisní organizace už v počátku vypomohla půjčkou, kterou musíme letos vrátit. To byla obrovská finanční injekce na záchranu základního chodu svazu. ČUS nám pomohla i s finančním auditem,“ pokračuje.

„Věřím, že není v zájmu nikoho, aby svaz zápasu padl. Chováme se bezdlužně a připravujeme všechny žádosti, abychom dostali dotace i rok 2022. Naše činnost se nesmí kvůli reprezentaci a mládeži zastavit,“ argumentuje.

Zpronevěra se snad reprezentace nedotkne

„Jsme olympijský sport, který stojí za to zachránit. Chceme si pomoct sami, ale zároveň žádáme o podporu. Naší snahou je rovněž dovést k řádnému vyúčtování dotace, které jsme získali od poskytovatelům,“ tvrdí. Došlo ke kolosálnímu průšvihu. Nejhorším scénářem je zánik svazu, což by po loňské medaili Hanzlíčkové z ME a účasti Omarova na tokijské olympiádě byla tragédie. Zničit skvělé sportovce kvůli fatálnímu pochybení jednotlivce, je naprosto neomluvitelné.

„Jsem optimista, že se zpronevěra reprezentace zásadněji nedotkne. Artura a Adéla jsou naše vlajkové lodě a je potřeba udělat všechno, aby měli maximální servis. Věřím, že neutrpí ani talentovaná mládež. Hůř na tom budou kluby, ale ani ty se nemohou úplně zastavit. Vyrůstá z nich základna do center. V tom spoléhám na podporu měst a krajů,“ doufá Douda.

Podle něj je nezbytné, aby zápasnické hnutí na jarní valné hromadě zvolilo nový výkonný výbor a předsedu. „Musí se nastavit nová pravidla, změnit stanovy a směrnice, aby se nemohl opakovat případ z loňska. Co se týká administrativního aparátu, je nutné svaz zprofesionalizovat,“ uzavírá.

Jak zpronevěra komplikuje plány hvězd

Adéla Hanzlíčková: Nejprv jsem myslela, že si někdo dělá srandu. Osoba která peníze stopila, nám dlouhá léta obstarávala soustředění. Teď to mají na starosti jiní lidé, kteří v tom nemají takové zkušenosti. Sama pořádně nevím, co bude dál. Zatím jsem si se zápasníky z jiných zemí zařídila soustředění, které by nevyšlo na tolik peněz. Pokouším se improvizovat a vytěžit ze stávajících podmínek maximum. Podpora od Oktagonu je úžasná, moc krásné gesto.

Artur Omarov: Zatím jede všechno podle plánu. Teď vyrážíme na pár dní do Krkonoš a na konci ledna by měl následovat kemp v Chorvatsku. Doufám, že to platí, ale jistotu budu mít až odjedeme. Setkávám se s lidmi, kteří chtějí zápas podpořit, ale když slyší, že mají poslat finance na svazový účet, tak znejistí, protože nemají důvěru, jestli jejich peníze někdo nezpronevěří. Slyším od nich: Arture, já tam nic nepošlu, to se bude rozkrádat dál.