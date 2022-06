Svým výkonem všechny nadchnul i v titulové bitvě s obhájcem pásu Gloverem Teixeirou. Zkušeného Brazilce, který upřednostňuje boj na zemi, Procházka uškrtil půl minuty před koncem posledního pátého kola. Tím všechny šokoval. Na submisi Teixeira prohrál vůbec poprvé v kariéře. A to má za sebou 41 zápasů v organizaci UFC, kde zápasí od roku 2012.

"Nepředvedl jsem nejlepší výkon, omlouvám se. Příště to bude lepší show," slíbil Procházka bezprostředně po zápasu. Přestože se omlouval, všichni byli z jeho představení uvytržení.

"Neskutečný zápas! Dějiny jsou přepsány! Všechny nehty mám okousaný, ale jinak to prostě nešlo,“ napsala na Instagramu česká biatlonová hvězda Gabriela Soukalová.

Za triumf by si měl Procházka vydělat více než 10 milionů korun před zdaněním. UFC zveřejňuje výplaty bojovníků až s odstupem.

Podle webu Surprise Sports měl Procházka garantovanou odměnu 300 tisíc dolarů (7 milionů korun), vedle toho dostane zatím i blíže nespecifikovaný bonus za vítězství, 50 tisíc dolarů (1,2 mil. korun) za výkon večera, 20 tisíc dolarů v kryptoměnách (470 tisíc korun) za druhé místo v hlasování fanoušků o zápas galavečera a několik tisíc dolarů dostane i za splnění mediálních povinností.

Good luck Jiri! This guy is ready, watch what he is entering the arena in! We are rooting for you at HQ! Bring home the bacon and the sizzle @jiri_bjp ?? https://t.co/4IFwk6hUdl