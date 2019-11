Finále prestižní světové série Global Champions se uskuteční v pražské O2 areně potřetí v řadě. Vstupenky na galashow jdou do prodeje již ve čtvrtek 10. prosince. „Jak při premiéře, tak v rámci druhého ročníku nás zájem veřejnosti o vrchol parkurové sezony potěšil - a proto jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a začít s prodejem vstupenek na třetí ročník už v prosinci. Věřím, že pro spoustu fanoušků parkurového sportu bude vstupenka na Prague Playoffs dobrým tipem na vánoční dárek,“ říká Jan Andrlík, předseda organizačního výboru Global Champions Prague Playoffs a zástupce organizátora - Czech Equestrian Teamu.

K dispozici budou denní vstupenky, ale také VIP vstupenky, partyboxy či místa u stolů na klubovém patře. Vstupenky bude možné zakoupit prostřednictvím sítí Ticketmaster (www.ticketmaster.cz) a Ticketportal (www.ticketportal.cz).

Základní informace



Název: Global Champions Prague PlayOffs



Termín: 19. - 22. listopadu 2020



Dějiště: O2 arena, Praha



Účast: 16 nejlepších týmů světa + 18 nejlepších jezdců světa



Vstupenky: denní vstupenky, balíček vstupenek na celou akci v sítích Ticketmaster a Ticketportal

• LGCL – Longines Global Champions Tour je prestižní světová série pořádaná v největších světových destinacích včetně Mexico City, Monaka, Miami Beach, Šanghaje, Londýna, Paříže, Říma nebo v katarského Dauhá. V průběhu roku se uskuteční 19 kol v rámci Velkých cen jednotlivých závodních mítinků. Do vrcholných soutěží, v nichž je možné sbírat body do žebříčku, postupuje vždy nejlepších 25 jezdců z dílčích kvalifikací. Vítězové pak získají právo startovat v Super Grand Prix při Global Champions Prague PlayOffs . (www.globalchampionstour.com)



• GCL - Global Champions League je týmová soutěž pořádaná souběžně s Longines Global Champions Tour. V průběhu roku se uskuteční 19 kol, v závěru sezony se v rámci Global Champions Prague Playoffs utkají o tzv. Super Cupu. Dvanáct z nich se utká první den ve čtvrtfinále, čtyři nejlepší postupují rovnou do semifinále, kde se potkají s osmičkou postupujících. Finále Super Cupu je otevřené již pouze pro šest nejúspěšnějších celků. (www.globalchampionsleague.com)



• CET – Czech Equestrian Team je akciovou společností, která vznikla s myšlenkou podpořit rozvoj jezdeckého sportu v České republice. Na prvním místě je pro společnost podpora talentovaných sportovců, lidí i koní, a také propagace jezdectví mezi laickou veřejností. V roce 2018 se poprvé stal spolupořadatelem Global Champions Prague PlayOffs. (www.c-e-t.cz)