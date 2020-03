Olympijská kvalifikace se měla na severu Čech jet 6. a 7. května, v dalších třech dnech měl na račickém kanálu následovat Světový pohár. ICF vzhledem k současným opatřením kvůli nemoci COVID-19 oba závody bez náhrady zrušila.

On-line ke koronaviru ZDE.

"Bylo jen otázkou času, kdy ze strany ICF tato informace přijde, měli od nás aktuální informace o vládních opatřeních. Za současné situace je to rozhodnutí naprosto pochopitelné. Mrzí mě, že se u nás letos nesejde absolutní špička rychlostní kanoistiky, ale zdraví všech je na prvním místě," uvedl předseda svazu Jan Boháč.



Připomněl, že svaz se po zrušení závodů bude muset vyrovnat i s ekonomickými ztrátami. "Přípravy probíhaly již déle než rok a stály už dost peněz. Věřím, že MŠMT toto vezme jako v jiných případech v potaz," doplnil Boháč.

Zrušeny byly také všechny domácí závody rychlostních kanoistů do 30. dubna, a to jak regionální, tak celostátní včetně prvních nominačních závodů nebo mistrovství republiky na pětikilometrové trati.

V plánovaném termínu 21. až 24. května se nebude konat ani Světový pohár v Duisburgu, který měl být zároveň poslední olympijskou kvalifikací. ICF uvažuje o jeho přeložení na konec června. "Rozhodnutí padne v závěru dubna a bude se řídit tím, zda budou sportovci moci cestovat, aby se mohli soutěže zúčastnit," uvedla federace.

Česko má v rychlostní kanoistice zatím zajištěná čtyři místa pro olympijské hry v Tokiu, dvě v disciplínách kanoistů a dvě mezi kajakáři. Jak se za současné situace upraví kvalifikační systém, o tom nyní jedná ICF s Mezinárodním olympijským výborem. Jasno by mělo být na počátku dubna.



"Pro všechny reprezentanty a jejich trenéry je to hodně těžká situace. Celé dlouhé přípravné období se chystají na kvalifikace a světové soutěže, které se ruší nebo o nichž nyní vůbec netušíme, zda a kdy proběhnou. Také s napětím budeme sledovat, jak ICF rozdělí zbylá dosud nepřidělená místa na olympijské hry. Tajně doufáme, že by se mohl dostat ke slovu čtyřkajak, který byl na loňském mistrovství světa těsně za postupujícími posádkami," řekl reprezentační trenér Pavel Hottmar.

"Jak zorganizujeme domácí soutěže a kvalifikace na všechny mezinárodní soutěže, to je zatím opravdu ve hvězdách a není to ani na pořadu dne. Podstatné pro nás je, že naše největší naděje pro olympijské hry jsou zdrávy a trénink jim jde podle představ," doplnil kouč.