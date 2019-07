Za to ženy se budou muset pořádně ohánět. Na „Evropu“ totiž proklouzne devět vítězů skupin a pět nejlepších týmů ze druhých míst.

„Budeme si muset dát pozor na Rumunky, především u nich. Ve chvíli, kdy hrajeme ve čtyřčlenné skupině, se každý bod rozdílu se počítá. Nesmíme ale podcenit ani Dánky,“ tuší český trenér Štefan Svitek.

„Jsem ale radši, že nás nalosovali do čtyřčlenné skupiny. Je dobré hrát těžká utkání a držet si zápasový rytmus, kdy v každém okně odehrajeme dva kvalifikační duely. Potřebuje co nejvíce zápasů na této úrovni,“ míní.

„Důležité bude zkusit vyhrát domácí zápas s Itálií. Italky jsou silným soupeřem, ale při složení košů to mohlo být pro nás ještě těžší,“ podotýká Štefan Svitek.

Skupina A: Slovinsko, Řecko, Island, Bulharsko

Skupina B: Švédsko, Černá Hora, Izrael

Skupina C: Rusko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Estonsko

Skupina D: Itálie, Česká republika, Rumunsko, Dánsko

Skupina E: Srbsko, Turecko, Litva, Albánie

Skupina F: Velká Británie, Bělorusko, Polsko

Skupina G: Belgie, Ukrajina, Portugalsko, Finsko

Skupina H: Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko

Skupina I: Lotyšsko, Chorvatsko, Německo, Severní Makedonie

Ginzburg: Solidní los

Mužská část basketbalového soukolí mohla být před losem kvalifikace klidná. Tu rozhodující bitvu o postup totiž vyhrála získáním spolupořadatelství evropského šampionátu v roce 2021. Navíc už její myšlenky směřují spíše do Číny.

„Je to solidní los. Litva je hodně dobrý tým. Belgie určitě půjde do kvalifikace s očekáváním postupu a na třetího soupeře si ještě musíme počkat. Protože ale do kvalifikace půjdeme s jistou účastí, je to pro nás dobrá příležitost, jak tým připravit na mistrovství Evropy,“ pochvaluje si trenér národního týmu Ronen Ginzburg.

Izraelský kouč v českých službách včera zahájil přípravu na očekávané mistrovství světa, které začíná v Číně na konci srpna.

Skupina A: Španělsko, Polsko, Izrael, Slovensko/Kypr/Rumunsko

Skupina B: Rusko, Itálie, Severní Makedonie, Estonsko

Skupina C: Litva, Česká republika, Belgie, Albánie/Bělorusko/Dánsko

Skupina D: Chorvatsko, Turecko, Nizozemsko, Švédsko

Skupina E: Srbsko, Finsko, Gruzie, Švýcarsko/Portugalsko/Island

Skupina F: Slovinsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko

Skupina G: Francie, Německo, Černá Hora, Lucembursko/Kosovo/Velká Británie

Skupina H: Řecko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko