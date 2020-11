I tak ale trvá několik hodin, což je v dnešní zrychlené době asi příliš. Ve hře je tak varianta, kdy se má pětiboj zkrátit na devadesát minut a zabere stejný prostor jako fotbalový zápas.

Důvod? Pokud se sport, který je v olympijském programu od roku 1912, nepřizpůsobí trendu, nemá jisté místo na hrách 2024 v Paříži. Rozhodnout by se mělo v prosinci, kdy pětibojařská unie přeloží návrh Mezinárodnímu olympijskému výboru. Změna by pak měla nastat od roku 2022.

Vítěz londýnské olympiády David Svoboda se domnívá, že nový formát má své opodstatnění, i když… „Závod bude atraktivní a napínavý. Ale změn bude na můj vkus strašně moc,“ konstatuje.

Máte o novém projektu pochyby?

Špatné to být nemusí, ale mně osobně by se do toho nechtělo. Pokud bych měl pro moderní pětiboj udělat něco dobrého, snažil bych se líp uchopit výstupy z olympiád a šampionátů, přenosy ze závodů nebo spolupráci se sponzory. Tohle by šlo dělat daleko líp než zásadní řezy do pravidel. Z mého pohledu je to dost riskantní.

Pětiboj se už dřív začal přesouvat z více sportovišť na jediné, což bude v případě devadesáti minut nutnost. Není to z logistického hlediska příliš náročné?

Multifunkční sportoviště s tribunami, skládacím bazénem i s povrchem pro jízdu na koni už existují. Jednoduše se přivezou a postaví, kde je to potřeba. Stojí to sice nějaké peníze, ale existuje naděje, že se díky divákům vrátí. Taková sportoviště jsou pro pětibojem přínosem, ale kvůli nim není potřeba měnit pravidla.

Zdroj: DeníkPlavání, parkur a kombinovaná disciplína se dají zvládnout rychle, ale jak do formátu devadesáti minut napasovat rozvleklejší šerm?

Rozvleklejší je vlastně všechno. Pojetí bude diametrálně jiné. Je třeba si uvědomit, že se mluví o devadesáti minutách pro finále. Před ním musí proběhnout nejméně dvě kola. Je zřejmé, že s eliminacemi bude závod trvat dva dny.

Nemyslíte, že utrpí kvalita, když se všechno namáčkne do půldruhé hodiny?

Otázkou je, jak se změní tratě. Plavecká dvoustovka nebo kombi na 3200 metrů by asi byly příliš náročné. Řekl bych, že se distance budou zkracovat a při běhu se sníží střelecké položky. Nevyloučil bych, že časem se součástí pětiboje stane triathle, tedy v podstatě jeden kombinovaný závod v běhu, plavání a střelbě. K tomu pak přibude rychlošerm a rychlojízda, což asi přinese i omezení překážek pro koně.

Jak to podle vás dopadne?

Řekl bych, že se pětiboj do nových poměrů přeorientuje. Jak už jsem ale zmínil, je to riziko. Může se to vyplatit, ale já bych tímto směrem nešel. Nebo velice opatrně a po mnohem delších přípravách. Testovací závody byly zatím jen dva. V podstatě se jedná o nevyzkoušený projekt. Budu rád, když to pětiboji nepřinese nic negativního. Může se to podařit, ale nevím, jestli to stojí za tuto cenu.

Pro diváky se stane moderní pětiboj asi atraktivnějším, ale bude se líbit závodníkům?

Řekl bych, že moc ne. Ale funkcionáři chtějí zapůsobit na Mezinárodní olympijský výbor. Pravdou je, že o tom, jestli pětiboj zůstane na olympiádě, rozhoduje v zákulisí úzká skupinka lidí. A výsledek takových politické dohod je těžké předjímat.

Myslíte, že pětiboj bude na programu OH 2024?

Pokud zůstane, budu to považovat za úspěch. Ovšem těžko říct, jestli to bude přičiněním nového formátu.