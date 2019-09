“Ze začátku se nám moc nedařilo, první den jsme byli na pátém místě, takže jsme už nevěřili tomu, že se nám podaří obhájit titul,” řekla učitelka tělesné výchovy Marta Bajerová.

Družstvo Oskolu však na poslední chvíli zabojovalo. “O to úžasnější to byl pocit. Děti si to zaslouží, disciplíny odznaku jsme trénovali jedenkrát týdně celé léto,” dodala Bajerová.

Medaile a spoustu odměn si odnesli i jednotlivci v různých věkových kategoriích. “Oceňujeme nejlepší družstvo, pak dívky a chlapce v 6 věkových kategoriích a samozřejmě i učitelky a učitele, kteří šli dětem příkladem a také sportovali. Rozdali jsme 23 sad medailí,” vysvětlil Petr Marinčić, ředitel republikového finále.

Akci v Brně sledoval i olympijský šampion v moderním pětiboji David Svoboda, přijela také skifařka Mirka Topinková Knapková.

Sazka Olympijský víceboj pokračuje i v tomto školním roce, podporuje jej Toyota a zpravodajství najdete ve vašem regionálním Deníku.