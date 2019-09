Na krku se mu houpala zlatá medaile, vedle něj stála přítelkyně i rodiče a ve své náruči držel malého synka. Není divu, že tvář Jiřího Prskavce v neděli zdobil široký úsměv a v očích se mu zaleskly i slzy štěstí. Český kajakář prožívá několik mimořádných měsíců.

Jiří Prskavec - Mistrovství světa ve vodním slalomu, finále mužů, 29. září 2019 v Seu d\'Urgell. Český kajakář Jiří Prskavec obsadil první místo a podruhé v kariéře se stal mistrem světa. | Foto: ČTK

Koncem května přišel na svět jeho první syn. Pak obhájil celkové prvenství ve Světovém poháru, a aby toho nebylo málo, včera získal ve španělském Seu d'Urgell podruhé v kariéře titul mistra světa ve vodním slalomu. To by asi dojalo sebevětšího tvrďáka. „Slzičky byly. Když za mnou přiběhl táta a Terezka s malým, nešlo to udržet,“ popsal Prskavec. Na trati ve stínu pyrenejských vrcholů potvrdil skvělou formu a ve finále vystřihl bezchybnou jízdu. Navázal tak na své první světové zlato z roku 2015 v Londýně. „Letos jsem byl určitě větší favorit než tenkrát,“ řekl po závodě.