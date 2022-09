Kdo z nich byl vlastně lepší? Na to se těžko hledá odpověď. Každý z nich získal pět titulů mistra světa. Česká legenda má víc medailí, Novozélanďan má zase doma dvě olympijská zlata, zatímco Synek pod pěti kruhy nikdy nezvítězil.

Na vrcholných akcích měl navrch zkušenější Drysdale. Dvanáctkrát jeli vedle sebe ve finále, Drysdale vyhrál sedmkrát, Synek pětkrát. Jen jednou se nepotkali ve finále, bylo to v roce 2013, tehdy Drysdale vypadl už v semifinále.

Příběh rivality, nezdolné vůle, ale i kamarádství se začal psát v roce 2005. To když oba přesedlali na skif po olympiádě v Aténách a poprvé se spolu utkali na MS. „Zpočátku tam byla jazyková bariéra, ale postupem času jsme ten vztah budovali a zkámošili jsme se,“ přiblížil Synek a jedním dechem dodal: „Normálně jsme se bavili, ale na vodě nějaké přátelství nepřicházelo v úvahu.“

Česká radost na novozélandském jezeře

Dějištěm prvního střetu dvou legend japonský Gif. O čtyři roky starší Drysdale se stal poprvé mistrem světa na skifu. A Synek? Jeho první medailí byl bronz. Od té doby Drysdale pravidelně Synka na světových šampionátech porážel.

V roce 2008 nejlepší český veslař konečně Novozélanďana porazil. Dokonce to bylo rovnou na olympiádě v Pekingu. Jenže zlato mu sebral Nor Olaf Tufte. Za další dva roky už ale poprvé dosáhl na nejcennější kov. Bylo to o to sladší, že Drysdalea porazil u něj doma na novozélandském jezeře Karapiro.

„Byl jsem rád, že jsem ho porazil u něj doma, navíc to bylo moje první vítězství na mistrovství světa. Atmosféra byla neskutečná, bylo to hrozně emotivní,“ zavzpomínal.

Synek se zapsal do dějin jako první český mistr světa ve veslování. A právě tady se začaly překlápět misky vah na stranu našeho velikána. Drysdale se ještě jednou vzepřel. V roce 2011 oplatil Synkovi na šampionátu v Bledu porážku. Světový titul získal popáté a naposledy. Od té doby Synek ukořistil čtyři zlaté medaile.

Jeden z nejpamátnějších duelů se odehrál v roce 2012 na olympiádě v Londýně. Oba toužili po zlatu, to jediné jim ve sbírce chybělo. Vyhrát ale mohl jen jeden. A byl to Drysdale, jenž má jméno Mahé po největším ostrově Seychel, kde ho rodiče počali. Vyčerpaný šampion v cíli zkolaboval. Zklamaný Synek ale projevil svému přemožiteli úctu a respekt, poklekl u něj a pogratuloval mu.

Synek pak třikrát po sobě ovládl mistrovství světa. Jeho velká chvíle měla přijít v Riu 2016. Jenže vysněného olympijského zlata se nedočkal. Souboj s Drysdalem byl dopředu prohraný. Mohl za to zlomený obratel. I přesto český obr vybojoval bronz. A hora z Nového Zélandu obhájila zlato.

Poslední velká medaile

O rok později Synek získal svoji poslední velkou medaili, když se stal popáté mistrem světa, čímž dorovnal Drysdalea. A tím se kruh uzavřel. Oba šampioni loni ukončili kariéru. Přesto se ještě naposledy postaví proti sobě.

Poslední den šampionátu v Račicích (25. září) pojedou exhibiční závod, který bude pro Synka oficiální rozlučkou. „Zavzpomínáme na staré časy. Domů poletí až v pondělí, dřív ho nepustím,“ plánuje Synek.