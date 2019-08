Ve finále se již dnes představili Jan Hájek s Jiřím Kopáčem v neolympijské kategorii dvojek bez kormidelníka lehkých vah a obsadili páté místo. Ještě v polovině trati byli třetí, ale v závěru se propadli. Od medaile je nakonec dělilo deset sekund.

Synek v rakouském Ottensheimu potvrdil svoji ojedinělou bilanci na vrcholných akcích sezony, od roku 2005, kdy začal závodit na skifu, nikdy nechyběl v závěrečných bojích o medaile. Na světovém šampionátu jej čeká jedenáctý start ve finále v řadě a bude usilovat o rekordní šestý titul.

"Z pohledu veslování je to zatím ideální. Tři závody, tři vítězství. Nervy posledních pět dní bych ale nikomu nepřál. Dnes mi bylo dvakrát na zvracení, takové stavy jsem nikdy neměl. Jsem rád, že to dopadlo a pojedu osmnácté finále v řadě," řekl novinářům Synek, který před kariérou na skifu sbíral úspěchy i na dvojskifu a první finálový start si připsal v roce 2002. Čtyři finále byla olympijská. "Ani nevím, jak se mi to podařilo. Je to 18 let života, což je ve vrcholovém sportu fakt hodně," podotkl.

Šestatřicetiletý veslař pražské Dukly byl v první polovině trati druhý za obhájcem zlata Norem Kjetilem Borchem. Po metě 1000 metrů jej ale předstihl a v závěru odrazil i útok Mindaugase Griskonise z Litvy. Na slepém ramenu Dunaje Synek vyhrál i třetí rozjížďku.



"První kilometr byl brutálně rychlý, protože já, než se rozjedu, tak to chvilku trvá. Nechtěl jsem ale nechat ujet Nora, o kterém jsem věděl, že rychle pojede. Stejně jako Litevec, což je můj dlouholetý soupeř," řekl Synek. Po 1250 metrech mu pak bylo jasné, že je o postupující trojici rozhodnuto.



Naopak Topinková nečekaně semifinále nezvládla a s výrazným odstupem dojela poslední. "Věděla jsem, že to bude těžký závod a šance na postup sice nějaká je, ale není taková, jako bývala dříve. Teď to bude o finále B a zkusit vybojovat olympijské místo," řekla Topinková, která potřebuje skončit do třetího místa. "Bude to hodně vypjaté a nikdo nebude chtít vypadnout. Možná to bude vyhrocenější než áčko," doplnila.

Podobně jako elitní česká skifařka, která se do závodů vrátila loni po mateřské dovolené, dopadly i Fleissnerová s Antošovou. "Dnes nám to nějak nesedlo, nebylo to ono," řekla zklamaná Antošová. "Před startem jsme se domluvily, že to zkusíme opatrněji, ale už při rozveslování mi přišlo, že to není stejné jako předchozí dny. Nebylo to top, co bychom mohly předvést. Den nám nepřál," litovala Fleissnerová.



K postupu na olympiádu potřebují v neděli porazit alespoň jednu loď, což však nebude jednoduché. V semifinále zajely nejhorší čas. "Je to jenom jedna posádka, ale je to strašně těžké. Šest postupujících má pohodu a nám teprve pořádný závod přijde," uvědomovala si Fleissnerová. "Všechny lodě jsme vyrovnané a bude to strašný boj," řekla Antošová.