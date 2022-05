Pochopitelně už nepůjde o návrat k závodům. Do jednoho však nastoupí. „Na zářijovém mistrovství světa v Račicích jsem se chtěl původně s kariérou rozloučit jako závodník. Mrzí mě, že to tak nedopadlo, jenže můj konec byl takový, jaký byl,“ připomněl bývalý skifař loňské zdravotní trable, které mu před olympiádou v Tokiu nedovolily pokračovat.

Musí zjistit, jestli nezapomněl veslovat

V Račicích se uskuteční exhibiční závod na pět set metrů, na který si pětinásobný mistr světa pozval své soupeře a kamarády. Dorazit by měli Mahé Drysdal z Nového Zélandu, Nor Olaf Tufte, Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen a Slovinec Iztok Čop.

Synek o proměně ve funkcionáře: Hejty teď padají na mou hlavu. Sžívám se s tím

„Rozlučku vymysleli lidé z organizačního výboru šampionátu. Uskuteční se v sobotu 24. září po finálových jízdách. Nejdřív se mi to nezdálo jako dobrý nápad, ale když jsem četl nadšení kluků, které jsem oslovil, už se na to docela těším. Začíná se mi to líbit,“ smál se devětatřicetiletý Synek.

Bude si muset zvyknout na jízdu na vodě. „Od loňska jsem v lodi neseděl, a tak musím nejdřív zjistit, jestli jsem to nezapomněl. Proti některým klukům budu mít ale náskok. Třeba Campbell mi psal, že nevesloval šest let,“ prozradil nejlepší veslař české historie.

Kemp svědčil oběma. V Račicích ale Paloudová vyhrála víckrát než Dostál

Šampionát uskuteční od 18. do 25. září, ale letošní sezona právě začíná. Na jejím startu se dočkalo české veslování příjemného úspěchu. Na juniorském ME ve Varese získala cenný titul párová čtyřka ve složení Tomáš Panchártek, Kryštof Janáč, Jakub Sprinzl, Ondřej Pecival.

Na takové výsledky budou moct elitní veslaři v Labe Aréně ve světové konkurenci stěží pomýšlet. Cílem ale budou finálová umístění. „Mohla by být tři, ale klidně může dojít k překvapení. Loni také nikdo nečekal, že by dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek mohl skončit v Tokiu čtvrtý,“ upozornil Synek.

Veslaři se těší na české fanoušky

Současní závodníci se těší, že si v září zazávodí před domácími fanoušky. Lenka Antošová dokonce v Račicích při ME v roce 2017 spolu s Kristýnou Fleissnerovou vyhrála dvojskif. „Pamatuju si na povzbuzování diváku a skvělou atmosféru. Bylo by pěkné po pěti letech nějakým způsobem navázat na tento úspěch. Já se ale se skifem teprve sžívám,“ zmínila změnu disciplíny.

Jan Cincibuch tvrdí, že domácí prostředí je hlavně příjemné. „V Račicích to známe. Často tam závodíme. Výhodou je, že nebudeme muset nikam cestovat, a diváci nás poženou dopředu. Chtěli bychom do finále, ale budeme spokojení, když ze sebe vydáme maximum,“ prohlásil veslař, který bude na dvojskifu startovat s Jakubem Podrazilem.

Rohan: Tokio mi obrátilo život, medaile musela z očí. Láká ho práce v médiích

V Račicích se největší veslařská akce uskuteční po dlouhých 29 letech. „Jakousi generálkou bylo loňské mistrovství světa do 23 let, ale velký šampionát je jiná liga,“ uvedl šéf organizačního výboru Dušan Macháček, podle nějž se v září do severních Čech sjede okolo 1200 veslařů z celého světa.