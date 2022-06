„Hledáme mnoho způsobů, jak podpořit hráčky, aby mohly na hřišti rozvinout svůj plný potenciál - a to zahrnuje i řešení aspektů ženského zdraví. Toto partnerství je pro nás a pro ženský sport obecně fantastická zpráva,“ nechala se slyšet hlavní fyzioterapeutka ženské reprezentace Walesu Jo Perkinsová.

Wake Up Kick Ass! We have partnered with @wukawear to supply #WalesWomen with a range of sustainable period underwear, and provide support to the the female pathway and community teams through exclusive discounts. FULL STORY https://t.co/MbK1oReKNM #IWD2022 pic.twitter.com/exgRcYv8jS

Nový výzkum odhalil, že 80 procent žen vnímá, že menstruace negativně ovlivňuje jejich sportovní výkon. Ať už kvůli křečím, bolestem nebo z obavy z prosakování. Jedna z šesti žen se obává, že cvičení během menstruace je škodlivé.

„Menstruační cyklus by měly ženy vnímat jako skutečnou výhodu, nejen jako známku dobrého zdraví. Přizpůsobením výživy a tréninků v klíčových okamžicích menstruačního cyklu mohou ženy dosáhnout zvýšení výkonu,“ zdůraznila Perkinsová.

Ragbistky národního týmu budou nosit menstruační spodní prádlo značky WUKA. Menstruační kalhotky vypadají jako běžné spodní prádlo, ale mají nepropustné savé jádro. „S touto praktickou podporou se hráčky budou cítit silné a sebevědomé, což jim pomůže soustředit se na výkon, než se starat o jiné faktory,“ ujistila Perkinsová.

„Z našeho výzkumu víme, že některé ženy mají stále pocit, že při některých sportech čelí překážkám, když mají menstruaci. Cítíme, že je důležité vzdělávat ženy o výhodách cvičení a sportu během menstruačního cyklu. Měsíčky jsou normální věc a má je každá dívka,“ doplnila zakladatelka britského start-upu WUKA Ruby Rautová, která vyrůstala v Nepálu a sama kvůli tomu přestala sportovat.

