Na scéně českých bojový sportů je momentálně nejvíce propíraným jménem. Tadeáš Růžička čelí po napadení muže v bezvědomí trestnímu stíhání, aktuálně ale dostal rodák z Prahy nečekanou příležitost si zazápasit o titul v galavečeru organizací I Am Fighter (IAF) a Real Fight Arena (RFA).

Tadeáš Růžička (vpravo) | Foto: se svolením Oktagon MMA

Ještě před měsícem měl Tadeáš Růžička zavřené dveře do elitních českých organizací bojových sportů, promotér Oktagon MMA Ondřej Novotný dokonce prohlásil, že má pětadvacetiletý bojovník v jeho organizaci doživotní zákaz. Aktuálně ale přišla pro Růžičku velmi nečekaná šance. Bojovník s přezdívkou Mawar se utká v duelu o pás šampiona do 70 kilogramů dle postojářských pravidel s Jacobem Mikulou.

„Jsem šťastný, že jsem teď a tady a že nějaký zápas vůbec je. Měl jsem teď těžké období, kdy se všichni pobavili na můj účet. Musel jsem tomu čelit, jen jsem odrážel kulky sem a tam,“ prohlásil pětadvacetiletý zápasník.

Juniorský mistr světa v Muaythai organizace IFMA (2015), juniorský světový šampion K1 organizace WAKO (2016) a profesionální mistr ČR v Muaythai (2017) Růžička má na krku obvinění ze surového napadení bezvládně ležícího muže.

Promotér: Sportovně si to zaslouží

Do toho má navíc Růžička další problém. Novinář CNN Prima News Tomáš Janotka získal zpověď dívky, kterou měl Mawar napadnout v ranních hodinách před fastfoodem Burrito Loco v pražských Holešovicích.

Rebel opět na kolenou. Mikulášek padl s outsiderem, zápas navíc podivně vzdal

I přes zmíněné problémy, ale nakonec Růžička naskočí do titulového zápasu. „Rozhodli jsme se, že ano. Tadeáše známe delší dobu, má u nás za sebou více vynikajících zápasů, které vyhrál. Sportovně si to určitě zaslouží. To stejné Jacob Mikula, kterého jsme nechtěli obrat o možnost jít o titul. Za nás to bude jeden z velkých zápasů,“ řekl promotér RFA Boris Marhanský.

„Ať už je to jakkoli, tak je to za mě sportovec a toho bychom se měli všichni držet,“ dodala hlavní tvář IAF Petr Ondruš.