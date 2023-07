Kauza, která aktuálně hýbe nejvíce českou scénou bojových sportů. Internetem se rozšířilo video, na němž se zápasník Tadeáš Růžička posmívá bezvládně ležící osobě, kterou častuje nadávkami. Pětadvacetiletý bojovník předtím nesjpíše muže napadl, ten poté skončil s krvavými šrámy v bezvědomí. K celé situaci se vyjádřil promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný či Růžičkova manažerka Nina Sedláková.

Tadeáš Růžička (na fotce vpravo). | Foto: se svolením Oktagon MMA

„Tak co ty de*** vy****nej, na koho tady zkoušíš frajera? Chcípáku. M***o z****ená. Chcípni tady!,“ pořvává na videu Tadeáš Růžička na zkrvaveného muže, který je viditelně v bezvědomí.

Zdroj: Youtube

Jednání bývalého juniorského mistra světa v K1 okamžitě odsoudila řada předních MMA zápasníků včetně Jiřího Procházky. K inkriminovanému videu se vyjádřil i Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon, kde si Růžička připsal několik zápasů před odchodem do konkurenční RFA.

„Co k tomu říct? Je to naprosté šílenství. To video je jedna z nejnechutnějších věcí za 25 let, co jsem viděl na domácí scéně. Nemá to co dělat s bojovými sporty a kodexem. Já jsem ten, který dává další šanci, ale tady můžu slíbit, že prostě v OKTAGONu se to už nikdy nestane,“ vyhlásil Novotný Růžičkovi doživotní stopku ve své organizaci.

Sociálními sítěmi koluje verze, kde se měl bojovník přezdívaný Mawar zastat své přítelkyně, kterou měla napadená osoba obtěžovat. „Ať už ty okolnosti byly jakékoliv, tak to video je něco, co posouvá všechny o krok zpět. V OKTAGONu 100% nikdy. Byl bych rád, kdyby to byl úzus domácích organizací a že to tímhle skončilo. Víc k tomu asi nemám. Šílenství,“ doplnil Novotný.

Manažerka: Mawar je slušný kluk

Celou situaci okomentovala i Růžičkova manažerka Nina Sedláková, která se za svého svěřence postavila. „Pro mě je Mawar slušný kluk z kvalitního gymu. Tolik k celé kauze. Násilí odsuzuji, ale je třeba počkat, co se vlastně stalo,“ napsala na sociálních sítích.

„Nevíme přesně, co se tam stalo. Bojovník tohle nesmí dělat. Musí udržet emoce na uzdě. Souhlasím. Ale to z něj nedělá vraha. Nikdo nesouhlasí s násilím, jen píšu, jaký mám na Mawara pohled,“ doplnila Sedláková.