Před měsícem vyvolal známý MMA zápasník Tadeáš Růžička nejenom na scéně bojových sportů velký rozruch. Pětadvacetiletý bijec byl totiž zachycen na videu, kde se velmi svérázným způsobem snaží probudit muže, který leží na ulici v bezvědomí. Růžička se po delší době mlčení k celému incidentu vyjádřil, s pohotovou reakcí přispěchal šampion střední váhy organizace Oktagon Patrik Kincl.

Tadeáš Růžička (vpravo). | Foto: se svolením Oktagon MMA

Na videu zveřejněném minulý měsíc je zachycen muž, který bezvládně leží na jedné z pražských ulic a krvácí. Na záběrech fackuje známý zápasník Tadeáš Růžička a sprostě mu nadává. „Tak co ty de*** vy****nej, na koho tady zkoušíš frajera? Chcípáku. M***o z****ená. Chcípni tady!,“ je slyšet, jak pořvává bojovník s přezdívkou Mawar směrem k ležícímu muži.

Růžičkovo počínání na videu okamžitě odsoudila řada elitních bojovníků včetně Jiřího Procházky, sám pětadvacetiletý zápasník velmi dlouho mlčel s vyjádřením k celému incidentu. Nakonec se ale (nejenom) fanoušci v úterý dočkali.

Pohled na video není vhodný pro slabší povahy:

„Čau lidi, dlouho jsme se společně neviděli. Mawar je zpátky. To, co jste viděli, je mi líto. Minulost nezměním, ale především chci říct, že jsem sportovec. Chci dělat to, co umím nejlépe. Nejsem žádný násilník. Tohle rozhodně nepromuji a neztotožňuji se s tím. Je mi líto, že tohle vůbec vytáhli. Úspěch má mnoho kamarádů, v těchto chvílích vždy poznáte, kdo při vás kdy stál a stojí. Za to si nesmírně vážím svých lidí a lidí, co se mnou zůstali i v těchto temných časech. V mém životě se v podstatě nic nezměnilo. Kromě médií se mi nikdo neozval. Své sociální sítě jsem předal svému týmu, abych nemusel číst ty zrůdnosti,“ řekl Růžička na svém instagramovém účtu.

Stopky v českých organizacích

Bezprostředně po zveřejnění kontroverzního videa se dostal Růžička do problémů ohledně své další kariéry. Doživotní stopku mu totiž vystavil promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný, zákaz dostal rodák z Prahy i do Clash of the Stars, v RFA má zatím Mawar suspenzaci s tím, že se počká na konec vyšetření celého případu.

Na celou situaci zareagoval i šampion střední váhy organizace Oktagon Patrik Kincl. „Ano, já jsem měl za sebou nějaké pouliční rvačky a točím se v bojových sportech, kde je pro nás normální si na tréninku s kámošem dát přes držku a je normální, že kamarád chce dát přes držku vám, ale z toho videa mi bylo zle,“ řekl Kincl v podcastu IMV.

„Bezmocného člověka tam začne ještě fackovat. Myslím si, že se Tadeáš trochu urval ze řetězu. Mrzí mě, že si to ani není schopen přiznat a ještě to obhajuje. Myslím si, že si tohle vyžere hodně do dna. Může to být velký průser. Ve finále, když to není schopen zhodnotit, tak mu to asi patří,“ dodal Kincl.