Zápasník Tadeáš Růžička je aktuálně možná nejpropíranější postavou české scény bojových sportů. Po incidentu s mužem, jehož fackuje a nadává mu v bezvědomí přišel další problém. Nařčení z toho, že rodák z Prahy vyhrožoval svojí přítelkyni a měl napadnout dívku, která se jí zastala. I přes všechny tyto kauzy Růžičkovi stále jeden z promotérů českých bojových organizací nezavřel dveře.

Bojovník Tadeáš Růžička | Foto: Profimedia

„Co k tomu říct? Je to naprosté šílenství. To video je jedna z nejnechutnějších věcí za 25 let, co jsem viděl na domácí scéně. Nemá to co dělat s bojovými sporty a kodexem. Já jsem ten, který dává další šanci, ale tady můžu slíbit, že prostě v OKTAGONu se to už nikdy nestane,“ vyjádřil se okamžitě po zveřejnění videa, na kterém Růžička fackuje a nadává muži v bezvědomí, promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný s tím, že Růžičkovi dává životní zákaz.

Kromě toho dostal bojovník s přezdívkou Mawar dočasnou stopku i organizaci RFA, pod kterou v posledních měsících primárně zápasil. Jeden duel si Růžička odbyl i pod hlavičkou Clash of the Stars.

Vémola? V hlavě má náš společný zápas, vsadím na jeho soupeře, říká Kincl

„Plány na jeho další zápas nebyly. Nikdy však neříkám nikdy. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale plány žádné nejsou a ani soupeř není na stole, takže teď žádný plán není. Případně se rozhodneme podle toho, jaká bude situace, ale není to na programu v nejbližších dnech, týdnech ani měsících,“ řekl šéf organizace Clash of the Stars Tomáš Le Sy v podcastu Talk Yourself.

Promotér: Točit to na Instagram je ta největší chyba

„Pokud to opravdu byl on, že toho člověka zbil on, tak mu to musí být líto, Pokud mu to líto není, tak je to špatně. Takové věci se dělat nemají, ať už je člověk sportovec a nebo ne. Nemůžeš někoho na ulici zbít. Situace jsou různé, já nevím, jaké byly okolnosti, třeba si o to ten člověk říkal a koledoval si, nevím, ale každopádně si to točit a dávat to na Instagram, to je ta největší chyba. Doufám, že je to Tadeášovi líto a že se z toho poučí,“ věří Le Sy.

Pískot na Vémolu? Chápu ty, kteří bučeli, vzkázal. Zastal se ho budoucí soupeř

Stejně jako zbytek bojové scény i Le Sy netrpělivě čeká na výsledky policejního vyšetřování, které vykrystalizují budoucnost Tadeáše Růžičky v bojových sportech. „My už jsme s ním dále nejednali. U nás měl totiž domluvený jen jeden zápas. Byl nám zapůjčený z RFA. Sledujeme celou kauzu a doufáme, že to dopadne dobře a že se nikomu nic nestalo, hlavně tomu pánovi, a že i Tadeáš z toho vyvázne v pohodě,“ uzavřel promotér Clash of the Stars

Růžičkovo chování odsoudila i řada bojovníků, mezi posledními i šampion Oktagonu Patrik Kincl. Podobně jako Le Sy hovořil o lítosti. Překvapilo ho totiž, že pětadvacetiletý Růžička žádnou větší lítost neprojevil.