Tadeáš Růžička létá z průšvihu do průšvihu. Bojovník s přezdívkou Mawar, který šokoval videem, na kterém na ulici nadává muži v bezvědomí a fackuje ho, má na svědomí další skandál. Zápasník MMA měl vyhrožovat svojí přítelkyni a napadnout dívku, která se jí zastala.

Tadeáš Růžička (vpravo) | Foto: se svolením Oktagon MMA

Zásadní průlom nastal v kauze zápasníka Tadeáše Růžičky. Podle informací Krimi zpráv se policistům podařilo najít zbitého muže a v případu tak mohou získat důležité svědectví.

„K incidentu s bezvládným mužem, kterému sprostě nadává a fackuje ho, se Růžička zatím nevyjádřil. Policistům se však konečně podařilo neznámého muže najít,“ líčí v reportáži na stanici CNN Prima News novinář Michal Janotka.

Růžička má navíc další problém. Janotka získal zpověď dívky, kterou měl Mawar napadnout v ranních hodinách před fastfoodem Burrito Loco v pražských Holešovicích.

„S Eliškou jsme byly v sobotu svědky incidentu s Tadeášem Růžičkou, kdy brutálně vyhrožoval svojí přítelkyni a naváděl ji k tomu, aby Elišku zmlátila (o což se na jeho povely pokoušela), a následně mi dal pěstí,“ napsala napadená dívka Alena na facebookové skupině Letenská parta.

Nadávky a pěsti

„Slečna začala do Elišky bít pěstmi a kopat. Vedle ní stál Tadeáš Růžička a dával jí povely typu: ‚Zabij ji.‘ Poté Elišce plivnul do obličeje. Byla to dost vyhrocená situace. Já na kluka, kterej svoji sjetou holku instruoval k bitce, mluvila. Už si nepamatuju, co konkrétně řekl, ale by to fakt nechutný, takže jsem mu dala facku, načež jsem vzápětí dostala brutální dělo pěstí,“ pospala incident Alena.

Růžička přizabil muže, ještě se tím chlubil. Nechutné video šokovalo hvězdy MMA

„Incident, který se stal mezi několika osobami v ulici Milady Horákové, prověřujeme v tuto chvíli pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití,“ sdělil CNN Prima News mluvčí Policie ČR Jan Rybanský.

Tadeáš Růžička fackoval muže v bezvědomí:

Zdroj: Youtube

Mawar, kterého kvůli videu se zmláceným mužem na ulici odsoudila celá česká komunita bojových sportů, se do klece nebo ringu hned tak nedostane. Zato na policejní stanici teď stráví spoustu hodin.