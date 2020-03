Itinerář závodů má momentálně prázdný. Nejasnosti panují i ohledně olympijské kvalifikace, která jí mohla zajistit letenku do Tokia. „Původně jsme ji měli mít v dubnu v Itálii. Pak ji přesunuli do Ruska, následně odložili na neurčito,“ popsala sled událostí.

O tom, co bude dál má minimum zpráv. „Od reprezentačního trenéra dostáváme informace hromadně. Poslední je ta, že se kvalifikace odkládá. Takže všichni teď čekáme,“ vysvětlila.

Olympiáda je velkým lákadlem

Čeká a doufá. Věří, že až zlé časy pominou, tak ještě dostane šanci jít si za svým několikaletým snem. Olympiáda je velkým lákadlem. „Od asociace máme zprávy, že bude velká vůle kvalifikaci uskutečnit. Třeba i za cenu zvláštních opatření. S výjimkou naší a asijské jsou všechny kontinentální skončené, neměli jsme ji jen my. Proto je tu snaha, aby se uskutečnila, abychom nebyli v nevýhodě,“ informuje.

Zatím trénuje sama. A hodně při tom improvizuje. „Chuť do tréninku mám, ale moc možností není. Chodím běhat do lesa,“ pojmenovala hlavní složku tréninku. Doma pak plní pokyny klubového trenéra Petra Lacka. „Jsme v kontaktu přes messenger. Posílá nám videa, co máme dělat. Snažím se cvičit, posilovat,“ popisuje spolupráci přes sítě.

Forma mizí

Ať cvičí, jak chce. Forma pomalu mizí. Dny bez tréninkových bojů na tatami se na ní podepisují. „Bojím, jak na tom budu, až tohle všechno pomine. Budu mít problém hlavně s udržením správné vzdálenosti při boji. Tohle sama natrénovat nemohu,“ ví o problému.

Momentálně svádí souboj hlavně nudou. Nepřišla jen o taekwondo. „Chodila jsem na brigádu do cukrárny, ale tam je teď zavřeno. Takže se snažím pracovat doma, kolem baráku. Spíš ale jen utrácím čas,“ svěřila se.