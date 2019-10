„Organizátoři nám řekli: Chceme z vás udělat hvězdy. Pro fanoušky už nemají být hrdiny jen Connor McDavid, LeBron James a Tom Brady, ale taky Caeleb Dressel a Katie Ledecká,“ vysvětluje Kubová.

Stala jste se součástí klání mezi americkými a evropskými týmy. Jak se zrodilo vaše účinkování v ISL?

Jednoduše: přišel mi e-mail. Americký tým DC Trident mě oslovil s nabídkou. Neváhala jsem ani chvilku. Vždyť šlo o možnost dostat se mezi nejlepší plavce světa. Asi o týden později se mi ještě ozval londýnský klub. Tuhle nabídku bych vzala raději, Evropa je přece jenom blíž. Už jsem ale dala slovo.

Co bylo lákavější – setkání s hvězdami, nebo peníze?

Nejdřív jsem kývla, a teprve pak jsme se bavili o penězích. Ta jména, držitelé světových rekordů, zlatých medailí… Beru to jako odměnu za dřinu v celé své kariéře. Zájem mě překvapil, a proč to neříct, i mi trochu polichotil.

Ještě k financím. Jsou na plavce mimořádné?

Jedině v tom, že jsem dostala startovné. A k tomu mám hrazené letenky, jídlo a ubytování. Jinak prize money za umístění na první až čtvrté příčce jsou standardní.

Kapitánkou vašeho družstva je pětinásobná olympijská vítězka Katie Ledecká. Jak spolu vycházíte?

S Katie jsme se potkaly hned na letišti v Indianapolis a jely spolu na hotel. Při běžných závodech působí nepřístupně. Tam mě ale hned objala a říkala, že se my české holky (dědeček Katie přišel do USA z Československa v roce 1947, pozn. red.) musíme spolu vyfotit. Je ohromně příjemná a skromná. Navíc jsem její angličtině rozuměla z celého týmu nejlépe. (směje se)

Jste zvyklá závodit za Chomutov nebo českou reprezentaci. Bylo těžké zapadnout do neznámé a navíc mezinárodní party?

Na seznamování nebyl čas. Na závody přiletíme ve čtvrtek a vracíme se z nich v pondělí. Brzy jsem ale poznala výhodu americké mentality. Všichni si neuvěřitelně přáli a podporovali se. A třeba i hodnocení byla pozitivní. Ani ten, kdo nezaplaval dobře, neslyšel jen zdrcující kritiku. Byla bych ráda, kdybychom stejně fungovali i v českém plavání.

V týmu je 12 mužů a 12 žen, nikdo nesmí mít dopingový škraloup. Jsou pro vás tyto hodnoty důležité?

Určitě, jsem ráda, že se konečně přestávají zavírat oči před dopingem. Všechny ty skandály plavání rozhodně nepomohly. Genderově vyvážení nakonec nejsme. Někdo nastupuje v jiném poměru mužů a žen. Tuto otázku upřímně příliš neřeším.

První závod proběhl v Americe, druhý v Evropě. Vy jste si více pochvalovala ten neapolský. Proč?

Italové plavání milují. Mají svou Federiku Pellegriniovou. To je pro ně „bohyně“. Když skočila do bazénu, byl to zážitek pro všechny. Jak jsou bezprostřední, přenesla se uvolněná nálada i na nás.

Máte před sebou poslední závod, na kontě čtyři body. Cítíte naději na finále?

Šance existuje. V americkém derby potřebujeme skončit nejhůře druzí, za Cali Condors, kteří nás dvakrát porazili.

Co by pro vás postup znamenal?

Moc. Mnohem více než třeba úspěch ve Světovém poháru. Vždyť jsou okolo mě taková esa. Cítím se, jako bych plavala finále mistrovství světa.