Kvůli koronavirové pandemii se musel odložit start domácí softbalové extraligy. V ní minulé sezoně zářil Jakub Osička, který se s týmem Locos Břeclav dostal až do finále. A to jako nováčci soutěže! „Po mistrovství světa jsem se na extraligu neskutečně těšil. Teď nevíme, kdy vůbec začne,“ smutní Osička, který je však zvyklý hodně trénovat. Vždyť denně dokáže předvést až 200 nadhozů. „Teď asi začnu kolem stovky a pak to budu postupně zvedat. Když není velká zima, tak házím na zahradě do matrace,“ tvrdil softbalista, který je v kontaktu s trenérem a se svými spoluhráči.

Osička je na svůj věk už velmi komplexním nadhazovačem. Je pracovitý a ve vypjatých situacích mentálně velmi odolný. Míčky z jeho ruky létají rychlostí 120 km/h a už nyní dovede perfektně používat tři různé nadhozy. „Na únorovém šampionátu jsem nejvíc těžil z padáku. Je to můj suverénně nejrychlejší nadhoz. Navíc jsem na turnaj dobře vyladil i přesnost nadhozů,“ uvedl Osička, který byl na MS do 18 let právem vyhlášen nejlepším nadhazovačem.

Výhledově by mohl zamířit i do seniorské reprezentace, kde o jeho kvalitách moc dobře vědí. A všimli si jich i trenéři z celého světa. „Ozvali se mi z USA a Zélandu. Moc mě to těší, že mám v tomhle věku šanci zahrát si top softbal na světě. Já už ale předem avizoval, že se letos do ničeho nepohrnu. Nakonec by mi to nedovolila ani současná situace. Dlouho se asi nikam nepodíváme,“ narážel Osička na pandemii koronaviru.

Experti z celého světa předvídají Osičkovi velkou budoucnost. Může se stát jedním z nejlepších softbalových nadhazovačů? „Věřím, že se Kuba časem prosadí. Přijde mi výjimečný v tom, jak je na svůj věk vyspělý v přemýšlení o tréninku a o zápase. Má správně srovnáno strašně moc věcí, se kterými bojují hráči o několik let starší,“ tvrdil Jaroslav Korčák, trenér mužské reprezentace. „Ve svých sedmnácti letech má prostě techniku, jak se vyrovnávat s těžkými okamžiky, se stresem a díky tomu, že má i tréninkovou morálku, tak je výborným nadhazovačem. Má kvalitní minimálně tři nadhozy, které dovede dobře používat. To je na tenhle věk skutečně hodně. Ale hlavní rozdíl vidím v té mentální vyspělosti.“