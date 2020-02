Jaké to bylo, když jste poprvé vešel do extraligové kabiny Lvů?

Byl to krásný pocit, kluci mě přijali bez jakýchkoli problémů. Na začátku sezony jsem tam spíš statoval, léčil jsem namožené rameno. Pak už jsem byl platnějším členem kabiny. Partu máme výbornou.

Rameno drží?

To potřebovalo jen volno. Bylo třeba ho zpevnit svaly. Proto jsem posiloval a už zase mohu dávat rány.

Fatra Zlín – Lvi Praha

Utkání 19. kola volejbalové extraligy mužů. Kdy? V sobotu 15. února 2020 od 17 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Zlín (U Zimního stadionu 4286). Poslední vzájemné střetnutí (23. listopadu 2019): Lvi – Fatra 1:3 (27:29, 25:21, 18:25, 19:25).

Poprvé jste se v extralize dostal na plochu s Karlovarskem. Je to duel z kategorie nezapomenutelných?

Určitě, na první start v extralize nikdy nezapomenete. Plná hala, skvělá atmosféra… Až na výsledek bylo všechno na jedničku.

Je pro juniora obtížné zvyknout si na extraligu?

Největší rozdíl je v razanci úderů, hráčské vyspělosti a chytrosti jako takové. Jsem rád, že mohu hrát i v 1. lize, což je ideální mezistupeň.

Na postu univerzála jste vytvořili dvojici s Matejem Mihajlovičem. Co může dát dvojka své jedničce a naopak?

Já se mu snažím vytvořit co nejadekvátnější konkurenci. On mi pomáhá ve všem. Upozorňuje mě na chyby, radí mi, jak je odstranit. Stačí se na něj jen dívat. Je to skvělý útočník. Hlavně jsme si sedli lidsky, jsme dobří kamarádi.

S novým rokem začínáte dostávat relativně dost příležitostí. Jak vnímáte svou vytíženost?

Počítal jsem s tím, že se na plochu téměř nedostanu. Jsem rád za každé střídání. Matej si občas potřebuje odpočinout a to je moje chvíle. Snažím se pomoct a důvěru trenéra nezklamat. Hlavně se potřebuju rozkoukat.

Studujete prvním rokem FTVS a hrajete extraligu. Je moc složité to skloubit?

Jednoduché to není, ale dá se to. Chci plnohodnotně trénovat, a tak jsem si na druhý semestr požádal o individuální plán. Přeci jen je škola každý den a zejména dopoledne.

Lvům se nyní nedaří. Projevuje se to výrazně na atmosféře během tréninků?

Tak třeba poslední trénink (čtvrtek večer, pozn. red.) byl naprosto skvělý. Všichni jsme nahecovaní a těšíme se na zápas do Zlína. Uvědomujeme si, že teď to musí přijít.

Na co, na koho je třeba si dát největší pozor?

Zlín je doma silný. Co se týče věku má ideálně složený kádr. Najdete tam mladé kluky i zkušené hráče. Radim Šulc je šikovný nahrávač, Michal Čechmánek výborný blokař, vyrovnanou dvojici na univerzálu tvoří Daniel Čech a Jirka Adamec… Bude to extrémně bojovný zápas. Kdo bude chtít víc, vyhraje.