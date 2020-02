Matyáši, váš první novinářský úkol je napsat článek o Lvech. O čem bude?

Třeba teď bych si rád přečetl článek o 1. lize. S béčkem hrajeme vážně zajímavou semifinálovou sérii s Benátkami, které se netají tím, že se chtějí probojovat zpátky do extraligy. Zatím je to 1:1 a jde o vyhrocené zápasy.

Není 1. liga pro extraligového hráče už trochu málo?

Benátky staví tým pro extraligu. Pokud by do ní postoupily, asi by ho doplnily jen na několika málo místech. Mají zkušené volejbalisty, to my jen mladé hráče. Úroveň utkání je tedy extraligová.

Dá se zvládnout v jeden den utkání 1. ligy i extraligy?

Je to náročné, ale my se s Kovym (Michaelem Kovaříkem) střídáme v áčku i v béčku. Síly se tak rozloží.

Týden na Lužinách:

Pátek 28. 2. 18.00 Lvi B – Benátky (3. semifinále 1. ligy – stav série 1:1), sobota 29. 2. 13.00 Lvi B – Benátky. Sobota 29. 2. 18.00 Lvi A – Ústí (20. kolo extraligy). Sportovní hala Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).

Pokud by se váš úkol zúžil na extraligu. Jaké téma byste si vybral?

Zajímavé téma je: cizinci v extralize. Někdo je vnímá jako posily, druhý se jim brání, protože zabírají místa českým talentům.

Na které straně barikády stojíte?

Já jsem rád, že tady jsou. Pokud si vezmu třeba naše cizince – Mateje Mihajloviče, Thomase Douglas-Powella a Ivana Pliasetského – Slováky nepočítám. Tak první dva jsou tahouni, hráči se zkušenostmi z dobrých soutěží. A hlavně i v krizových okamžicích zachovávají klid.

Čím vás zaujal Ivan Pliasetskyi?

S Ivanem si rád povídám. Je to Ukrajinec, což je pro nás neznámá země. Má v sobě velikou pokoru. Váží si věcí, které my bereme za samozřejmé. To mě často nutí k zamyšlení.

Ještě jeden úkol: váš sobotní extraligový duel s Ústím. O čem byste psal?

Půjde o zápas týmů, které v poslední době prohrávaly a v předešlém kole svou smůlu prolomily. My tedy neměli sérii až tak dlouhou, Ústí se vyloženě trápilo. Ale posledně šokovalo Brno a my otočili utkání ve Zlíně. Všichni tak získali sebevědomí. Navíc se hraje o důležité body. My usilujeme o přímý postup do play-off a Ústí o naději na udržení.

Nakousl jste porážky. Co s vámi dělaly?

Najednou jsem nad vším moc přemýšlel, nic nedělal lehce a automaticky. Dostavil se strach, že zase prohrajeme. Trenér nám pořád opakoval, že jsme volejbal nezapomněli. Měl pravdu, jenže volejbal umějí všechny extraligové týmy dost podobně a vyhrávají ti sebevědomí.

Teď už je černá šňůra za vámi?

O tom nepochybuji. Naopak věřím, že nám pomůže do dalších duelů. Vyhrabat se z krize, to se cení.

Čím si vysvětlujete vítězství Ústí 3:0 nad Brnem?

Brnu nešel servis, na kterém má postavenou celou hru, a Ústí šlo všechno.

Co udělat, aby v sobotu nedošlo k dalšímu překvapení?

Ústí má jednu hvězdu, Chilana Vicente Parraguirreho. My se musíme soustředit sami na sebe a hrát koncentrovaně po celou dobu utkání. Pokud se to povede, vyhrajeme.