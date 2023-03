Jejím příběhem by se mohli inspirovat v Hollywoodu. Už její jméno k tomu vybízí. Holly Woodová odhalila tajemství, které v sobě dlouho nosila. Ragbyová rozhodčí a bývalá hráčka loni otěhotněla. Většinou jde o radostný okamžik, o které se ženy chtějí podělit. Woodová ale držela své těhotenství v tajnosti. Měla totiž obavu, že by ji vedení nenechalo dál rozhodovat zápasy.

Tabu prolomeno. Ragbistky Walesu budou nosit menstruační kalhotky

„Pravděpodobně by se pos…, protože to se ještě nestalo. Nejspíš by řekli ne. Pokud jsem chtěla pokračovat, věděla jsem, že své těhotenství musím tajit,“ svěřila se pro The Telegraph. Woodová vstoupila na neprobádané území. Žádný protokol v případě otěhotnění rozhodčích Rugby Football Union nemá, a tak se rozhodla vzít věci do svých rukou.

Nenapadlo ji, že by přestala

Zatímco nosila své dítě, odřídila 25 zápasů a dalších 21 jako asistentka s praporkem, od univerzitních divizí až po mužskou druhou ligu. Třicetiletá rozhodčí skrývala těhotenství šest měsíců, jako první si všimli vystouplého bříška její kolegové.

„Když otěhotníte, nevíte, jestli se vlastně nebudete bát vstoupit na hřiště. Ale moje myšlení se vůbec nezměnilo. Chtěl jsem v tom pokračovat co nejdéle. Na jedné ruce můžu spočítat, kolikrát jsem během hry dostala ránu, a je to nula,“ prozradila.

„Během dvou let, co jsem se snažila otěhotnět, jsem to hodně zkoumala. Četla jsem o sportovkyních, které nadále trénují a soutěží na vysoké úrovni, takže mě nenapadlo, že bych přestala.“

Trapas All Blacks. Novozélandští ragbisté si proti sobě poštvali ženy

Woodová plánuje po porodu návrat k ragby. Její motivací je mistrovství světa žen v roce 2025, které se bude konat v Anglii. Zároveň vyšlapala cestu svým následovnicím. Ženských rozhodčích je v současnosti sedmdesát na všech úrovních a Rugby Football Union doufá, že jejich počet do konce roku 2024 zvýší na pětset.