Český triatlonista Lukáš Kočař vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství světa v terénním triatlonu, které se uskutečnilo na španělském ostrově Ibiza. Na výborné umístění dosáhla také Štěpánka Bisová, která byla desátá. V redukovaném pořadí kategorie do 23 let ale brala bronz.

Lukáš Kočař vybojoval na Ibize stříbrnou medaili. | Foto: Česká triatlonová asociace

Kočařovi se ve Španělsku daří. V minulosti už vybojoval bronz na MS v terénním triatlonu v Pontevedře (2019). Čtvrtý pak byl v oblasti El Anillo-Extremadura (2021). Nyní dokázal španělskou bilanci ještě vylepšit.

Nechtěla se zrakvit. Svatební šaty neskryjí všechny šrámy, smála se Štěpánová

Po plavecké části, při níž závodníci absolvovali kilometr ve vodách Středozemního moře, vbíhal do depa na 12. pozici se ztrátou 56 sekund na čelo. Na kole se pak na úzkých kamenitých stezkách rychle probíjel vpřed. A po 19,6 km sesedal z kola na první pozici.

„Cyklistika byla technická a jela se na desetikilometrovém okruhu, takže jsem si ji v minulých dnech hodně najížděl a dost jsem z toho těžil. V technických pasážích jsem si vypracoval náskok,“ líčil Kočař.

Ještě se pokusí o další úspěch

Do druhého depa přijel první, ale jen devět vteřin za ním byl Felix Forissier, se kterým vstupoval do běžecké části v těsném kontaktu. Při šestikilometrovém běhu si lépe vedl Francouz. Kočař se dlouho držel za jeho zády, ale nakonec na první místo ztratil 25 vteřin.

Znovu se dostala mezi nejlepší. Deváté místo je super, říká Kuříková

„Pro mě je to super výsledek. Jako cíl jsem si dal medaili, a to se mi povedlo, takže musím být spokojený. Škoda, že jsem nevyplaval trochu líp. Pak by se mi možná podařilo vyhrát,“ vykládal závodník, jemuž do sbírky z MS chybí už jen zlato.

„Asi se o něj ještě pokusím,“ culil se český reprezentant, pro nějž závodní program na Ibize neskončil. V neděli se tam v rámci multisportovního MS pokusí o další úspěch v dlouhém triatlonu.