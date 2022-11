Procházka pod tvrdým dohledem. Šampion UFC čelí desítkám dopingových kontrol

Bitva se Silvaovou ale byla tvrdým oříškem. Bledá sice v prvním kole výrazně dominovala - nejprve držela boj v klinči, poté byla i na zemi aktivnější. V jednu chvíli byla česká kometa i blízko ukončení, nakonec se však nezadařilo, a přišel zásadní zlom.

Po Pudilové druhá česká zástupkyně v UFC

Favorizovaná Brazilka poté začala projevovat lepší fyzickou kondici a Bledou zasypala řadou úderů. Ve třetím kole přišel pro Bledou konec a první porážka - Silvaová trefila Češku ukázkovým kopem z otočky a po TKO si připsala čtrnáctou výhru v kariéře. „Postupně se zápasy posouvám. Každý je důležitější a důležitější a myslím si, že je to takhle v kariérním postupu správně. Aby to pokaždé, když nastupuji, bylo to největší, co aktuálně může být," nelituje Bledá.

Dvacetiletá Bledá je tak v UFC druhou českou zástupkyní po Lucii Pudilové. Ta v srpnu při svém návratu do elitní organizace dominovala v srpnu proti Číňance Wu Ja-nan a zvítězila před limitem.