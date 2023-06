Byla jednou z favoritek. Jenže páteční kajak ani sobotní singl Tereze Fišerové na světovém poháru vodních slalomářů v Troji nevyšel podle představ. V prvním případě dojela česká hvězda ve finále osmá, na kánoi uvízla v semifinále. Ještě však má v zásobě nedělní kayakcross.

Tereza Fišerová na pražském SP zatím nemá důvod ke spokojenosti | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

V pátek si vedla skvěle až do osmnácté branky. Jenže dva doteky ve spodní části trati znamenaly konec medailových nadějí.

„Mysl šla někde jinde. Z povody předtím jsem se málo dostala doleva a už jsem to tam honila. Jak jsem se snažila dostat do protivody, stálo mě to hodně sil, a ještě jsem šťouchla. A tu poslední kombinaci jsem pokazila už úplně. Hrozně mě mrzí, že jsem to nedotáhla do konce, protože jinak jsem měla dobrý čas. Byla to skoro snová jízda,“ líčila pětadvacetiletá obojživelnice.

Kajakářský double. Hymna se hrála pro Prskavce i druhého Přindiše

V sobotu se do boje o medaile vůbec nedostala. Kvůli třem dotykům skončila v semifinále dvanáctá se ztrátou 56 setin na postup. „Jelo se mi docela dobře, ale bohužel jsem nevyvarovala dvou chyb. Tři doteky jsou moc. Hrozně mě to štve,“ litovala.

Šance v kayakcrossu

„Bála jsem se, jak na tom budu se silami, ale těch jsem měla dost. I trať jako taková se mi jela dobře. O to víc mě mrzí, že jsem skončila mimo finále,“ krčila rameny závodnice, která loni v kategorii C1 ovládla celkové pořadí SP.

Dojem z pražského víkendu ale ještě může rodačka z Roudnice nad Labem napravit. V neděli nastoupí do kontaktního kayakcrossu.