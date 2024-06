Britové potěšili Fišerovou. Po slzách radosti a smutku přece jen míří do Paříže

S blížícím termínem olympijských her v Paříži přibývají jména do české nominace. Jejich počet se už blíží sedmdesátce. Hry se ve městě nad Seinou uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Vodní slalomářka Tereza Fišerová se nakonec na olympijských hrách představí | Foto: se svolením kanoe.cz