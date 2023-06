Zase nezůstane na chvíli v klidu. Nezastaví se ani v jednom ze čtyř dnů, které trvá nadcházející Světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji. Obojživelnice Tereza Fišerová se tradičně objeví ve dvou klasických disciplínách kajaku a kánoi a k tomu si jako obvykle střihne kontaktní kayakcross.

Tereza Fišerová je hvězdou vodního slalomu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Patříte k favoritkám, s jakými očekávání vzhlížíte k víkendu?

Doufám, že to bude super. (směje se) Hrozně moc se na závody těším a doufám, že se mi povedou dvě finálové účasti jako na prvním Světovém poháru v Augsburgu. Hlavně kvůli vynikající atmosféře, která nás v Troji vždycky žene dopředu.

Ze tří disciplín ve SP jste loni celkově posbírala všechny cenné kovy. Je to závazek?

Přináší to víc závodů. Během programu není vhodné pouštět se do úplně velkých akcí. Chce to každou volnou chvíli odpočívat. Je to náročné jak psychicky, tak fyzicky. Neprojevuje se to větší únavou, ale víc dostává zabrat hlavně hlava. Člověk je ve stresu. U mě se to projevuje tím, že se ráno dost nenajím. Pak to doháním večer, což není ideál.

Loni pro vás pražské vystoupení v kayakcrossu skončilo krvavým šrámem a odjezdem do nemocnice na šití. Nevrací se vám nepříjemný okamžik?

Nene, je to kontaktní sport. Jede se loď na loď a člověk to tak musí brát. Kdo by se bál jít do kontaktu, nemá na startu kayakcrossu co dělat. Určitý respekt k soupeřům je pochopitelně potřeba, ale strach nikoliv.

Tereza Fišerová je hvězdou vodního slalomuZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Kolega Jiří Prskavec závodí podobně jako vy na kajaku i kánoi a připustil, že mu dělá určité potíže přepnout z jedné lodě na druhou. Jak to máte vy?

Já jezdím obě disciplíny vlastně odjakživa. Kdežto Jířa usedl do singlu teprve před dvěma roky. Ještě zřejmě nenasbíral tolik zkušeností, aby si byl při každé jízdě jistý. Závodit ve dvou kategoriích je pro mnohem náročnější, ale myslím, že u něj to bude jen otázka času, než si zvykne na specifika obou disciplín.

Kdo vám bude v Troji držet pěsti?

Tradičně přijedou rodiče a asi babička s tetou. Přítel nedorazí, protože má taky závody, ale byl za mnou před týdnem Augsburgu.

V jaké disciplíně závodí?

Jezdí rallycross a vždycky říká, že proti mně je mnohem amatérštější úrovni. Normálně k tomu pracuje, ale moc ho to baví. (směje se)

K motorismu zřejmě nemáte daleko, když jste se před časem zúčastnila křtu knihy dakarského jezdce a motokrosaře Martina Michka…

To bylo díky našemu společnému sponzorovi Big Shock! S Martinem jsem se už párkrát viděla. Je to inspirující člověk, který něco dokázal. Moc ho uznávám.