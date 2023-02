Bronzová Zemanová: Tohle byl vždycky můj sen. Vůbec mi nedochází, co se stalo

„Jsem šťastná, že se mi podařilo obhájit titul, ale vzhledem k zápasům v mixu to bylo náročnější než v předchozích letech. Je to cítit v nohách a jsem ráda, že to mám za sebou,“ přiznala reprezentantka, kterou čeká olympijská kvalifikace a ráda by postoupila na hry do Paříže.

„Proto teď jedeme tréninky spíš na objem, a tak jsem k republikovému turnaji přistoupila jako k součásti přípravy,“ zmínila badmintonistka B.O.Chance Ostrava Sportclub.

V mixu pomohla ke zlatu kolegovi

První místo ve smíšené čtyřhře bylo poněkud překvapivé. Švábíková se Šelongem spolu totiž nikdy nehráli ani netrénovali. Startovali na divokou kartu, ale jejich kvalita se projevila. Na kurtu si sedli herně i lidsky a ve finále zdolali Víta Kulíška s Kateřinou Zuzákovou 22:20, 20:22, 21:11.

„Vojta mi napsal, jestli bych s ním nehrála a dohodli jsme se. Na to, že jsme nikdy před tím na kurtu vedle sebe nestáli, tak to dopadlo perfektně. Ani jsem nevěděla, jaký má Vojta styl, a nevím, co věděl o mně. Ale je z toho zlato,“ usmívala se Tereza Švábíková.

Pro Šelonga byl triumf hodně emotivní, jelikož se jednalo o první titul na mistrovství ČR. „Několikrát jsem na vítězství měl, ale vyšlo to až teď s Terezou. Chci jí za to moc poděkovat. Díky ní jsem se zlaté medaile dočkal,“ radoval se.