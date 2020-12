Někdejší olympionik Petr Koukal a mladičká reprezentantka Barbora Bursová už po pár minutách zjistili, jak je rouška nepříjemná.

Míček létal přes síť dramaticky rychle, ale s tím přibývalo i funění připomínající parní lokomotivu.

„Připadám si jak Darth Vader,“ cedil Koukal slova skrz látku.

Trvalo pět minut, než si odskočil stranou. Ostrý trénink s limitovaným dýcháním jej vyčerpal natolik, že si roušku sundal. Alespoň na chvilku.

Nejde to

„Musím, to fakt nejde,“ líčil 34letý sportovec, který teď po konci kariéry vede badmintonový svaz.

Školačka, třináctiletá naděje, souhlasila. „Je to hrozné. Pot teč všude, ať máte na ústech cokoliv, tak to nasákne,“ dodala Bursová.

Ano, to je další podstatný faktor. Mokrá rouška „bacily“ nezadrží. Aby fungovala, bylo by třeba ji měnit prý zhruba pětkrát za zápas.

Dvojice, která se na chvíli přeměnila do role pokusných králíků, se sice shodla, že pro profíky je to věc, na kterou se dá zvyknout… Jenže tady jde spíš o amatéry, děti.

„Chtěl bych říct, že na jaře tady lidé chvíli v rouškách trénovali. A několikrát jsme kvůli vážným kolapsům volali záchranku,“ uvedl Jakub Strnad, šéf pražského sportovního areálu Hamr.

Závěrem jedna Koukalova obava: „Když to nepůjde, tak si lidé roušku sundají. A budou na sebe žalovat. Ach jo.“

Zkouška sportovní aktivity v rouškách proběhla v době, kdy byl amatérský sport podle Protiepidemického systému ČR (PES) zakázán. Podle sdělení z Národní sportovní agentury však k testovacímu zápasu mohlo dojít z důvodu reportáže.