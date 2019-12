V Arnhemu se utkají dvě legendy pod hlavičkou organizace Glory o světový titul v těžké váze. „Tohle je zápas, na který každý čeká. Dokončím, co jsem začal, už není cesty zpět,“ vzkázal Verhoeven, přezdívaný Král kickboxu.

OČEKÁVANÁ ODVETA

Při prvním duelu před třemi lety si Hari poranil ruku a Verhoeven zvítězil technickým knokautem. „Vím přesně, co od tohoto zápasu očekávat, ale on nemá ani ponětí, kdo proti němu jde. Rico bude poprvé čelit Badru Harimu,“ prohlásil pětatřicetiletý Hari, jehož rodiče emigrovali do Nizozemska z Maroka.

Oba mají ve sbírce několik světových titulů nejprestižnějších organizací K-1, ovšem o pět let mladší Verhoeven je aktuální šampion těžké váhy Glory. „Určitě to bude jeden z největších zápasů historie. Badr Hari je legenda, ale nemyslím, že bude v takové formě jako dřív, od prohry s Rickem skoro nezápasil. Pořád je obrovský fenomén a nebezpečný bojovník, ale fandím Ricovi. Věřím, že duel zvládne chytrostí a připraveností,“ přemítal Hron.

V Nizozemsku strávil deset dnů a s Verhoevenem absolvoval všechny tréninky i dvakrát denně. „Třikrát byl sparing, jinak kondice, posilovna. Podíval jsem, jak trénuje nejlepší zápasník na světě, a je to hodně podobné, co dělám s Honzou Cackem (kondiční kouč – pozn. red.). Akorát někdy mám dva těžké tréninky po sobě, což Rico nedělá. Kolikrát mi Honza říká, ať víc odpočívám a nehrotím to, jenže jsem v tom trošku blázen,“ uvedl Hron, česká profesionální jednička těžké váhy.

Při sparingu bojovníci simulují zápas a nedá se mluvit o nějakých úlevách. „Sparingy byly tvrdé, ale samozřejmě férové. Nestane se, když jeden škobrtne, že ho druhý schválně vypne, dá mu koleno na hlavu,“ líčil osmatřicetiletý muž s přezdívkou Chřestýš.

U Verhoevena, jenž váží 117 kilogramů, ho překvapily běžecké schopnosti. „Běhali jsme třístovky do kopce a bylo to brutální. Fakt jsem koukal, jak je s tou váhou schopný pracovat,“ uznal.

FYZICKÝ FOND

Právě fyzický fond nizozemskou hvězdu zdobí. „Je neuvěřitelně nabitý. Sparing trval osm až deset kol a Rico měl v prvním kole stejnou fyzičku jako v posledním. Dokáže číst soupeře, je to inteligentní zápasník,“ ocenil „Krále kixcboxu“.

Hron ho poznal už před časem, kdy s ním v Nizozemsku rovněž trénoval. A od té doby si s ním rozumí. "Mám ho rád. Když jsem ho poznal osobně, lidsky mi sedl, není to žádný idiot, ale výborný sportovec i člověk. Fandím mu. Badr Hari je zase atraktivnější, protože je rebel, což lidi baví. Je to jako souboj Vladimira Klička a Mikea Tysona, každý má svoje fanoušky,“ srovnával Hron.

Příprava s Verhoevenem mu prospěla. „Tréninky mi ukázaly, jak se věci dají dělat malinko jinak. Mluvil jsem s trenéry a tahal informace, které mě zajímají nejen z hlediska zápasníka, ale také kouče. Získal jsem nové zkušenosti,“ doplnil brněnský rodák.